Un juez prohíbe difundir audios de Karina Milei y un periodista uruguayo lo desafía

El juez dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

Alejandro Patricio Maraniello El juez Alejandro Patricio Maraniello.

El periodista “revelador” de los audios de Karina Milei

Eduardo Preve es un periodista uruguayo que conduce el segmento "La Tapadita" en la radio M24. En las últimas horas, prometió que en su programa de este martes publicará "los últimos audios" del denominado "Audiogate Argentina", que involucra a Karina Milei, y a otros funcionarios en una presunta red de coimas.

¿A qué hora y en qué programa se difundirán los audios?

La difusión de las nuevas grabaciones está pautada para este martes 2 de septiembre.

Programa: "Nada Que Perder"

Segmento: "La Tapadita"

Horario: el programa comienza a las 9:30 horas.

Eduardo Preve El periodista uruguayo Eduardo Preve dijo que difundirá los supuestos audios de Karina Milei.

Cómo ver y escuchar la transmisión en vivo desde Argentina

A pesar de la prohibición judicial en Argentina, la transmisión de la radio uruguaya es de libre acceso a través de internet. Las principales vías para seguir el programa en vivo son:

Canal de YouTube: La radio M24 transmite su programación en vivo y en formato de video a través de su canal oficial de YouTube. Se puede acceder directamente a través de este enlace: https://www.youtube.com/@M24Radio/streams.

La radio M24 transmite su programación en vivo y en formato de video a través de su canal oficial de YouTube. Se puede acceder directamente a través de este enlace: https://www.youtube.com/@M24Radio/streams. Sitio Web Oficial: El audio de la radio se puede escuchar en tiempo real ingresando a la página web de la emisora: m24.com.uy.

El audio de la radio se puede escuchar en tiempo real ingresando a la página web de la emisora: m24.com.uy. Frecuencias de Radio: Para quienes se encuentren en Uruguay, la radio se sintoniza en la 97.9 FM en Montevideo y en la 102.5 FM in Maldonado.

El juez tiene ocho denuncias en su contra

El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó frenar la difusión de los supuestos audios de Karina Milei acumula ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Los ocho expedientes reúnen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y abuso sexual, maltrato, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de reglamentos internos. Muchos de los legajos provienen de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y de la Oficina de Bienestar, que enviaron actuaciones a la Comisión de Disciplina. La documentación está en anexos reservados y no es de acceso público.

Fuentes: A24 y agencia Noticias Argentinas.