Un informe reveló que productores denunciaron más daños por heladas que por granizo en la última década

granizo- helada.png En azul se representan las heladas y en rojo la denuncia por granizo. Subsecretaría de Agricultura y Ganadería

"Al fin y al cabo, la lucha activa con aviones y demás no modifica el resultado promedio de 36.000 hectáreas afectadas por año y 18.000 al 100%. La mayor parte de esas denuncias son de productores pequeños", analizó.

Con estos datos, lo que se busca desde el Ministerio de Economía es reasignar los fondos -se estima 11.000 millones de pesos- en asistencia directa, a través del seguro agrícola.

La idea es una compensación que les permita trabajar en la próxima temporada.

En el segundo recuadro del informe se realizó el detalle del daño causado por el granizo en las últimas 5 temporadas y se desprende que las propiedades afectadas por el granizo fueron 3.000 en toda la provincia. En su mayoría chacareros con poca capacidad de producir.

Moralejo dimensionó que más del 60% de las pérdidas totales en la producción pertenecen a los productores de menos de 20 hectáreas, cuyo perfil hace que no puedan acceder a financiamiento para paliar los daños.

"Es a los pequeños productores a quienes queremos ayudar y seguir acompañando porque son quienes dependen enteramente de su producción para vivir y es a ellos a quienes llegaremos con un seguro subsidiado", adelantó el funcionario.

sergio moralejo.jpg Sergio Morales mostró los números de las denuncias por heladas y granizo para argumentar sobre el fin de la lucha antigranizo.

Alvear mantendrá la lucha antigranizo con las cámaras de comercio

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, junto con las cámaras del Sur están trabajando en un modelo de lucha antigranizo alternativo, con la contratación de pilotos y el sostenimiento de los aviones.

En una reunión que se llevó a cabo el jueves pasado en la Municipalidad de Alvear hubo consenso de reunir los fondos y los esfuerzos para motorizar una contratación de personal y solicitar la infraestructura a la provincia, como los radares y parte del equipamiento.

Reunión de Molero con productores de Alvear.jpg Alejandro Molero, intendente de Alvear, quiere seguir con la lucha antigranizo y ayudar a financiarla junto con las cámaras de San Rafael y Alvear. Prensa General Alvear

Sin embargo, en el Sur (uno de los oasis más afectados por el granizo) consideran que debe seguir funcionando la empresa provincial con 27 pilotos que trabajan todo el año. Incluso hasta propusieron que los fondos de compensación por Portezuelo del Viento vayan destinados a la producción agrícola y combatir las contingencias climáticas.

"Hasta ahora con el único municipio que estamos trabajando en la mesa de negociación es General Alvear, San Rafael se retiró y no hemos tenido contacto con otra comuna", admitió Moralejo.

Hace una semana, el intendente Omar Félix desistió de las tratativas para que los municipios se hicieran cargo de las contingencias climáticas y dio sus argumentos en una conferencia de prensa.

“Está claro que el Gobierno provincial no va a dar marcha atrás y que los municipios no se pueden hacer cargo del sistema. Esto es para buscar soluciones, pero de ninguna manera para hacernos cargo. Podemos manejar camiones recolectores, pero no aviones”, aseveró en una rueda de prensa con legisladores provinciales y nacionales.

omar felix.jpg Omar Félix se retiró de la mesa de negociación tras el fin de la lucha antigranizo.

Sobre la eficiencia del sistema, que sigue siendo cuestionada por el Ejecutivo, manifestó que “los sanrafaelinos desde el año ’93 que tenemos lucha antigranizo, podemos comprobar que sí ha funcionado cuando se ha hecho con cohetería de calidad, sabiendo también que ningún método es 100% efectivo”.

Y se centró en la malla antigranizo: “Estamos muy de acuerdo con su colocación, existen tormentas muy potentes que destruyen la malla y la estructura y su costo de reparación también es elevado".

Pedido de interpelación al ministro de Economía, Rodolfo Vargas Arizu

El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, el peronismo solicitó a votación nominal el pedido de interpelación en la Legislatura del ministro de Economía, Rodolfo Vargas Arizu, para que este asista a la Legislatura de Mendoza y de explicaciones sobre la decisión de cerrar la empresa de aviones que combatía el granizo.

Por ser minoría en la votación nominal no se lograron los votos para que se haga efectiva la visita del ministro. Sin embargo, el diputado Germán Gómez manifestó enojo e indignación con el funcionario por "hacerle cometer un error garrafal al gobernador Alfredo Cornejo".

"Le ha hecho cometer un error garrafal al gobernador, que va a tener consecuencias irreparables", dijo a los gritos en el recinto y luego compartió un video con esta participación en las redes sociales.

"No obtuvimos los votos favorables de ninguno de los oficialistas de San Rafael, General Alvear y la Zona Este y esto es lamentable porque lo que queremos es pedir explicaciones de los fundamentos técnicos y científicos por los que el ministro (Vargas Arizu) aconsejó al gobernador que dejara sin efecto el programa de la lucha antigranizo. Esos fundamentos el ministro no los ha mostrado porque no los tiene", cuestionó.

