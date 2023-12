Un ex Franja Morada y funcionario de la DGE se quedó con la banca de Mercedes Rus en el Senado 

El nuevo representante que tiene el Legislativo viene del sector académico, precisamente. Acaba de terminar una maestría en Tecnología Educativa y está diplomado en Entornos Virtuales para educación. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, además de ser un militante de Franja Morada -como lo fueran Cornejo y Tadeo García Zalazar, entre otros- se dedicó a enseñar en el preuniversitario y a formar a algunos de sus compañeros.

marquez sergio senador docentes.jpg Márquez, junto a docenes durante su tarea en DGE.

"La verdad es que me tomó todo por sorpresa", comenzó diciendo este jueves, en diálogo con Diario UNO. "Me llamó el propio Alfredo para darme la noticia, así que realmente fue algo muy lindo. Sinceramente, me enteré por los medios, porque nadie sabía nada. Cuando comenzaron a salir algunas notas (con el nombre de Rus), lo vi, pero esperé a que el gobernador hiciera un anuncio oficial", contó. Minutos más tarde ya recibió la noticia de primera mano, con el llamado del mandatario.

En los aportes que planea hacerle a la provincia desde su nuevo rol -dice- aparece previsiblemente el aspecto educativo. Afirmó que desde que le propusieron estar en la lista, allá por abril de este año, siempre buscó dedicarse a ese aspecto y poder aportar el conocimiento que posee en el rubro. Las trayectorias de los alumnos, desde el preescolar hasta las aulas universitarias, fueron uno de los elementos en los que más focalizó Cornejo durante su campaña.

Mercedes Rus nueva.jpg Rus, en su primera imagen como ministra de Cornejo.

Cómo queda la Cámara Alta con la salida de Rus

En las últimas elecciones, la ahora ministra Rus -en rigor, todavía no asume- encabezó la lista de candidatos a la Cámara Alta en el Segundo Distrito. Con su coalición quedándose con los comicios, la maipucina accedió a un escaño junto a dos juninenses –cercanos a Mario Abed- David Sáez y María Galiñares. Sin embargo, a Cambia Mendoza no le alcanzó para meter a su cuarto aspirante a la Casa de las Leyes; algo que ahora, a partir de que ahora sí podrá hacer.

Así, la coalición oficialista mantiene sus 19 bancas y se consolida como la mayoría en el recinto. De esas 19, nueve son mujeres (eran diez con Rus): Natacha Eisenchlas; Yamel Ases; María Laura Saínz; Ángela Floridia; Jésica Laferte; Claudia Najul; Fernanda Sabadín; Mariana Zlobec y María Galiñares.

El resto de las fuerzas se completan con los diez senadores del Partido Justicialista; los ocho de La Unión Mendocina y el monobloque de Dugar Chappel, del Partido Verde. Sin embargo, aunque la oposición es el otro 50% de la composición del Senado, sólo reúnen a cinco senadoras entre todos: Alejandra Barro; Adriana Cano; Mercedes Derrache y Cristina Gómez, del justicialismo, y Flavia Manoni de las filas demarchistas -también con raigambre PJ-.

Cámara de Senadores.jpg El nuevo reparto de Senadores. Se abre otro interrogante por las autoridades en el oficialismo.

Márquez viene a llenar los zapatos de una legisladora que no sólo logró ser importante para la coalición, sino que también es una de las figuras ascendentes miradas por Cornejo: tanto por lo que se vio en estas horas -con su designación- como por otros gestos anteriores; ya que la dirigente había sido una de las sondeadas como posible precandidata a intendente de Maipú. La interna finalmente la dirimieron Mauricio Pinti y Néstor Majul.

Como contó Diario UNO este miércoles, la maipucina está haciendo el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y posee un magister en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en convenio con la Universidad Pompeu Fabra de España. También cuenta con una especialidad en Derecho Penal Juvenil y se diplomó en la Maestría Internacional en Igualdad de Género y en Derecho Penal y Procesal Penal.

