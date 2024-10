Un asesor del PRO y empleado del Senado perdió los fueros sindicales tras un fallo judicial

senado de Mendoza seguridad.jpg Un fallo de la Justicia laboral siente presedentes sobre la tutela sindical en Mendoza.

Los argumentos del fallo contra la tutela sindical

Entre los argumentos que esgrimió el juez Fernando J. Nicolau se destacaron: "El demandado pretende una estabilidad sobre un cargo que el mismo no conlleva. Por lo que la garantía o tutela del artículo 48 de la Ley 23.551 no constituye un privilegio que permita mutar la naturaleza de cargo, lo que conllevaría a una modificación de las condiciones de trabajo originarias, al amparar un cargo con una cualidad que el mismo no goza. Lo contrario importaría una novación de un cargo transitorio, por el hecho de gozar de tutela sindical".

En otro párrafo, el magistrado argumentó: "Por otra parte, el trabajador accionado denuncia que la conducta asumida por la actora en su pretensión de obtener la exclusión de la tutela de marras es arbitraria, discriminatoria, desleal y antisindical al haber desencadenado una persecución gremial injustificada, lo que no surge acreditado en autos. No se ha rendido prueba alguna en tal sentido, no vislumbrando el tribunal ningún indicio o intención por parte del empleador que sea contraria al ejercicio de la libertad sindical, ni que se pueda calificar como actitud discriminatoria o persecutoria. Por el contrario, la parte actora reconoce los derechos sindicales del señor Allub al iniciar el procedimiento previsto por la ley solicitando excluirlo de los fueros que lo protegen, a fin de restituir las condiciones de trabajo originarias (...)".

Allub, además de su rol en la administración pública, fue electo en 2022 como miembro de la comisión directiva de UPCN en la seccional Mendoza, cargo sindical que le otorga protección contra despidos y otras modificaciones de sus condiciones laborales sin autorización judicial.

En noviembre de 2023, UPCN propuso a Allub como delegado gremial, con la expectativa de que su protección sindical se extendiera a su nuevo cargo temporario como asesor en el Senado.

Sin embargo, el Senado de Mendoza objetó que en ese nuevo cargo conservara la tutela sindical y deberá volver a su cargo de auxiliar en la Cámara de Diputados.