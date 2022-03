Ulpiano Suarez, intendente de Capital: "Como mendocino, me gustaría ser gobernador"

Como intendente, es uno de los mejores posicionados de la Provincia. Así lo dice la Consultora CB en su último reporte (febrero de 2022), según el cual Ulpiano Suarez tiene un 58,4% de imagen positiva.

Desde hace tiempo se lo nombra como uno de los posibles sucesores de su tío Rodolfo. Otros intendentes como Daniel Orozco, de Las Heras, y Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, aparecen en la puja.

De ellos, y aunque no lo admite públicamente, Orozco es el que viene construyendo su candidatura a la gobernación hace un año y medio. Hizo crecer su presencia en las redes sociales, empezó a pensar en su equipo de gobierno y dicen que hasta recibe asesoramiento político desde Buenos Aires.

Tadeo ganó la presidencia de la Unión Cívica Radical, como lo hicieron Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez en su momento. Es alfil del ex gobernador y en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante amplió su radar de críticas apuntando de manera directa a la Nación y metiéndose en temas de política fuerte como los son el acuerdo con el FMI y la interna del Frente de Todos.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre el 2023, pateó la pelota y aseguró que contestará esa pregunta recién el próximo año.

Ulpiano también salió de su zona de confort. En los últimos días, Vendimia mediante, se mostró con Facundo Manes -posible candidato a presidente de la UCR- en su Ciudad de Mendoza y rompió los límites del departamento refiriéndose a la situación económica de Mendoza y a la necesidad de reformas estructurales a nivel país como puntapié para empezar a solucionar la crisis.

ulpiano suarez facundo manes.jpg Ulpiano Suarez y Facundo Manes les hablaron a los jóvenes en la Plaza Independencia.

Y, para sorpresa de algunos quizás, no hizo el ole al hablar de candidaturas. "Obviamente como mendocino me gustaría ser gobernador", le dijo a Diario UNO consciente de que es uno de los referentes del radicalismo que es mirado como posible candidato.

Ser gobernador, una meta ¿a corto o mediano plazo?

"El cuándo es lo que no puedo definir yo", reconoce Suarez pero advierte que tampoco será una "decisión de dirigentes, sino de los mendocinos". Es que el objetivo de la UCR es presentar en las elecciones 2023 al mejor candidato posible, al que sea más competitivo, al que tenga mayor respaldo entre los ciudadanos y para eso hay dos mecanismos: las encuestas y las PASO.

Las primeras como herramienta interna a la que el radicalismo ya le ha echado mano en otras ocasiones -incluso antes de la última elección a gobernador-. No hay dudas de que esta vez también se recurrirá a ellas y es por ello, tal vez, que poco a poco se ve cómo diferentes referentes empiezan a asomar cabeza, a mostrarse mucho más públicamente y a posicionarse individualmente a nivel provincial.

"Me gustaría ser gobernador pero no para sumarlo a mi curriculum vitae sino para poder avanzar en un plan de desarrollo en el que todos los sectores crezcan", dice Suarez, aunque también reconoce que "sería importante poder lograr una reelección como intendente de la Ciudad de Mendoza", una labor con la que dice estar muy contento.

"Lo mejor es que a un buen gobernador o gobernadora lo suceda un buen gobierno. Y para eso hay que hablar de equipo, de plan de desarrollo y de un candidato competitivo", asegura Ulpiano cuando habla con Diario UNO de las posibilidades que tanto él como otros correligionarios de renombre tienen para ocupar un lugar privilegiado en la boleta.

Que no lo definirá él es cierto, que quizás no sea en ésta pero sí en una elección más adelante, tal vez. Pero de lo que no hay dudas es de que tiene ganas. "Sería un gran desafío como mendocino que busca, con un equipo y un plan de desarrollo, impactar en la calidad de vida de Mendoza", advierte.

Las cartas están sobre la mesa. Y aunque muchos digan que para el 2023 falta mucho, la verdad de la milanesa es que la cuenta regresiva ya empezó.