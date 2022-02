Daniel Orozco ya mueve fichas como candidato a gobernador para suceder a Suarez en el 2023

El intendente lasherino no es hombre de Alfredo Cornejo, viene de las filas de Julio Cobos, pero debe saber que a la hora de que el líder y armador del radicalismo incida en la elección del candidato de Juntos por el Cambio para la gobernación pesarán las encuestas, y que si logra ser el que más mida, el pragmatismo de Cornejo le puede abrir esa ventana.

Tadeo García Zalazar daniel orozco.jpg

Pero además y aunque no lo digan, él y su equipo saben que en el futuro armado de listas, la dupla de Cornejo y Suarez se verá obligada a poner a 3 intendentes que serán clave a la hora de gestar una propuesta competitiva electoralmente, por el peso que hoy tienen en sus comunas y por el caudal de votos que arrastran: Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Marcelino Iglesias (Guaymallén) y el mismo Orozco. Juntos por el Cambio no podría darse el lujo de perder el control de alguna de esas comunas, cuyos intendentes no se pueden reelegir, porque eso podría complicarles el objetivo de retener la gobernación.

Cómo hacerse un lugar en la competencia radical

Si bien falta mucho camino por recorrer y nadie debería sorprenderse si en la puja por la gobernación se anotasen García Zalazar, como alfil de Cornejo, y el intendente citadino Ulpiano Suarez, como apuesta del suarismo, Orozco ya comenzó a trotar la provincia y tanto en su terreno como en los ajenos despliega carisma. Nadie podría olvidar que el sonriente cacique radical se puso cofia y delantal para ser quien vacunase a sus vecinos contra el Covid y que a fuerza de insistencia impuso el eslogan "Las Heras, mi vida", que los vecinos adoptaron como una forma de mostrar el orgullo de ser lasherino.

Vacunacion_Orozco-02.jpg El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, estuvo colocando vacunas en el polideportivo Polimeni, de Las Heras.

Es claro que su jugada política es construir desde la bases y tratar de replicar su forma de gestionar en Las Heras a otras comunas. Su equipo se ha jactado más de una vez que logró reducir los gastos corrientes de la comuna, que pasaron de consumir el 84% del presupuesto local, a ser hoy el 72%.

Así se lo pudo ver en las elecciones de autoridades de la UCR en Santa Rosa, y más recientemente esta semana en la asunción del nuevo presidente partidario de Maipú, Néstor Majul. Pero además, en el radicalismo saben que Orozco tendría el respaldo de un puñado de intendentes que lo ven como su candidato a la gobernación. Entre ellos se lo ha visto muy cercano a Raúl Rufeil de San Martín y a Rolando Scanio de San Carlos. Es más, se dice que ha sabido tejer un fuerte vínculo con Jorge Difonso, el referente en Mendoza del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

Puede que a la hora de forjarse a sí mismo como candidato Orozco elija ir por ese camino del medio, que tantas veces elogió el mismo Massa como una opción a la famosa grieta, y que en ese recorrido sume a otros partidos más chicos, de esos que hoy le critican al radicalismo que los dejó sin espacios de poder. No sería descabellado pensar que en ese armado, hasta se acerque a algunos peronistas desencantados que puedan ver su potencial para llegar a la Casa de Gobierno.

Esto último sonará menos tomado de los pelos si se cuenta, como dicen algunos, que Orozco está escribiendo lo que sería su "Libro verde del abecedario de Gobierno", algo similar a lo que hiciera el ex gobernador peronista Octavio Bordón, y en el que anotaría las bases de lo que pretende para una futura gestión.

A la vista está que Orozco, que en el 2023 concluirá su segunda intendencia de Las Heras, y por la modificación que impulsó el mismo Cornejo no podrá volver a reelegirse, está lejos de dejar la política, sino que se consolida para ser ese médico que creció destronando al peronismo lasherino y que, aunque a algunos les moleste, se le metió por la ventana a los viejos popes radicales.