Cinco intendentes se anotan para suceder a Suarez: Tadeo, Orozco, Ulpiano, Marcelino y Rufeil

Hay dos puntos geográficos fuertes. Prácticamente toda la fauna política del oficialismo señala hacia Godoy Cruz y hacia Las Heras en primer lugar. No sólo ninguno de los dos jefes comunales tiene la posibilidad de reelección, sino que aparecen para el resto como los que han logrado una luz de distancia.

Incluso, antes de que este viernes quedara confirmada la “lista de unidad” que los lleva a García Zalazar y a Orozco como presidente y secretario general del partido, hubo malestar de otros intendentes. Esperaban una reunión para definir algunos lugares de la nómina, que iba a darse el lunes postelectoral, y que finalmente se fue postergando hasta transformarse, según dicen, en un llamado telefónico tardío, cuando las decisiones ya estaban tomadas.

Tadeo García Zalazar daniel orozco.jpg Los jefes comunales Daniel Orozco (Las Heras) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz).

En ese encuentro estaba prevista la presencia de Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y el vicegobernador Mario Abed, pero finalmente nunca sucedió. “Somos orgánicos y no cuestionamos la renovación de Tadeo, que de hecho la apoyamos, pero sentimos que faltó un poco más de diálogo y eso no gustó”, se quejaron.

El líder lasherino ya arma su espacio y hasta comenzó a frecuentar a algunos asesores en comunicación que tendrán la tarea de “provincializarlo”, según aseguraron dos dirigentes de Cambia cercanos al doctor. “Son personas de Mendoza y fueron contactadas hace unos meses. Saben que tiene un carisma que le juega a favor y que genera bastante empatía con la gente, lo cual es un punto clave para empezar y, sobre todo, un plus que los otros no manejan por igual”, apuntaron.

No se queda ahí: Orozco (aunque no es el único) también se ha acercado a los empresarios y productores que jugaron la interna desde el espacio de Cambia Ya y que hoy buscan ser una suerte de equipo técnico que complemente a la gestión de Suarez con propuestas.

Dentro del municipio relativizan tales intenciones. Aseguran que la agenda es, ante todo, redoblar esfuerzos en la tarea departamental y la relación con los vecinos. No olvidan que Las Heras tiene tradición peronista y aseguran que no se pueden “permitir el lujo” de desatender la problemática propia.

“El caso de Tadeo es particular. Nadie puede negar que cuenta con un apoyo fuerte de los grandes nombres de la coalición y que ahí ya tenés un tramo más que el resto. Pero no es sólo eso, es el único que llegó a un municipio con la vara realmente alta y ha demostrado responder bien. Él tenía que aterrizar y ponerse los zapatos de Cornejo, que había hecho dos buenas gestiones en Godoy Cruz, bien ponderadas por la gente, y dio la talla”. La voz sale de Casa de Gobierno, de un “neutral” que se desempeña en uno de los ministerios más relevantes de la gestión.

“En eso tiene un plus, porque no es lo mismo para Orozco, que venía a reemplazar una tarea mala en Las Heras, y, bueno, Marcelino ni hablar. Venía después de Lobos”, cerró.

Ulpiano y las “descandidaturas”

En el ring hay espacio para Ulpiano Suarez. Claramente cuenta con todo el apoyo del gobernador y, aunque muchos entienden que está apartado de la carrera por tener la chance de reeleción en Capital, cerca suyo aceptan esa idea, aunque con matices.

“En 2023 no habrá ‘candidaturas automáticas’. No es que Marcelino, Daniel u otro intendente que no pueda buscar la reelección, va a ser ‘sí o sí’ el candidato, sencillamente porque la política no se da de esa manera”, dijo un alto dirigente de Cambia Mendoza. “Y así como eso es una realidad, tampoco habrá ‘descandidaturas’ automáticas. O sea, no porque Ulpiano tenga la posibilidad de otro mandato en la intendencia, queda excluido. Acá hay que esperar y ver qué dice la gente en dos años”.

Ulpiano Suarez.jpg El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

El ejemplo es claro y tiene un antecedente cabal: el propio gobernador Rodolfo Suarez pudo haber peleado por un período más en la Ciudad (ya que había completado el del Viti Fayad luego de su fallecimiento en 2014) y sin embargo fue elegido para ser gobernador porque medía bien y reunía las condiciones que pedía el frente.

Desde luego, en el entorno cercano al intendente afirman que “jugarán para el equipo” y que lo importante en la elección futura es lograr el tercer mandato radical consecutivo –algo que, desde el surgimiento del peronismo, nunca más se consiguió en Mendoza-, pero los números obtenidos son aptos para envalentonarse: tanto en concejales como en las categorías nacionales, le sacaron cuarenta puntos de diferencia al Frente de Todos.

Para sumar, un referente de Cambia Ya – la “pata empresaria”- agregó que es otro de los intendentes que fue a construir vínculo con ellos: “Nos sorprende cómo se acercó a nosotros. Es cierto que tenemos cosas en común porque él viene poniendo sobre la mesa los temas ambientales, pero creo que muchos han captado un mensaje unívoco de que, el que venga a gobernar, va a tener que manejar una agenda productivista”, dijo a Diario UNO.

Todo (o mucho) depende de qué haga Cornejo

Para las próximas elecciones, nadie le augura espacios medianos al ex gobernador. Confían en que, si logra seguir fortaleciendo su perfil a nivel nacional, podrá encaminarse hacia la interna por la Presidencia de la Nación, como tanto se ha especulado desde 2019. De no darse ese escenario, nadie lo baja de la pelea por la provincia y es percibido como una suerte de eje, un punto del cual dependen otras candidaturas.

“Si el Alfredo se presenta la ecuación se hace más simple porque es muy probable que los demás se encolumnen detrás suyo. De hecho, los candidatos que veo son, o él o García Zalazar”, dice una fuente del gabinete suarista.

“No sé si va a intentar ir por la Nación, creo que es la clave que tiene el radicalismo para seguir ganando espacios en el armado futuro de Juntos. Puede integrar finalmente una lista o no, pero para la UCR lo más importante es el trabajo que va a hacer como vocero. Que, si somos gobierno dentro de dos años, tengamos una participación activa en el Gabinete, algo real. Porque otra vez el PRO gobernando sólo y nosotros bancando acá, no”, graficaron.

debate canal 7 sagasti cornejo (1).jpeg El diputado y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, quien resultó electo senador nacional por Cambia Mendoza. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Una voz del Congreso Nacional apuntó algo parecido: “Alfredo puede posicionar al radicalismo. Si llegara a jugar esa carta, sacaría más puntos que en la interna anterior que se hizo con Macri (la de Ernesto Sanz en 2015) y ahí el mapa 2023-2027 sería muy distinto en lo que tenga que ver con nuestra presencia”.

En ese sentido, esta semana comenzó la especulación sobre el rol que tendrá el ex gobernador en el Senado, donde la reconfiguración de fuerzas sugiere que podría haber cambios en el liderazgo de la bancada de Juntos por el Cambio (hoy encabezada por el formoseño Luis Naidenoff). Si bien desde el cornejismo no niegan ni afirman que ese sea un objetivo, sí admiten que es un espacio de exposición clave para los próximos dos años. Tanto ese puesto, como la jefatura del interbloque en Diputados (actualmente llevada por Mario Negri), ya se debaten puertas adentro de la coalición nacional.

¿De Marchi? Que no pase por el medio

La frase es de un importante dirigente del radicalismo y la explica así: “Todos sabemos que es el primer anotado para el 2023. Si vamos a una interna, de ninguna manera puede haber dos candidatos fuertes de la UCR, porque corremos el riesgo de que, divididos, nos pase por el medio. Tiene que ser: uno nuestro, y él”.

Para la hipotética PASO falta mucho y recién seis meses antes se resolverá si, de presentarse, el lujanino irá dentro o fuera de Cambia Mendoza. Lo cierto es que es el único en el interior del frente que nunca ha escondido sus intenciones de ser gobernador y, esta vez, viene traccionando un proyecto que, según dicen, tendrá mayor rodaje.

Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi, el presidente del PRO en Mendoza.

“Es la primera vez que trabajamos con tiempo, que no arrancamos todo seis meses antes”, afirmó un estrecho colaborador. Ese tiempo al que refiere, De Marchi lo viene empleando en reunirse con sindicatos, empresarios (hace poco convocó a algunos de la Cámara de Comercio del Valle de Uco) y hasta preparando, según aseguran en sus filas, un plan de gobierno con ayuda del equipo de Rodríguez Larreta en CABA.

Además, en su afán de ampliar el PRO mendocino, que ahora suma a Álvaro Martínez a la Cámara de Diputados de la Nación y tendrá dos bancas para sí en el Congreso, el ex intendente apunta a las fuerzas que quedaron fuera de todo en las últimas elecciones, incluyendo al Peronismo “no K”. Además, se apoya en la Fundación Pensar, el “think tank” afín al macrismo, para apuntalar dos cosas: equipos técnicos que lo secunden, y la territorialización que pretende lograr desde principios del 2022. Tampoco descartan una presentación de esas ideas antes de que termine el año, anuncian.

Marcelino, Anabel y un tapado

Varios dirigentes del oficialismo anotan al jefe departamental de Guaymallén entre los posibles candidatos. Desde su entorno responden lo mismo que él ha manifestado varias veces ante la prensa: que está “de cabeza en la gestión” y que repudia a los que “acceden a un cargo para estar pensando en otro”.

El ex director de OSEP se ufana, incluso, de que su rostro no está en los carteles de las obras públicas en la comuna y hasta de su poca actividad en las redes sociales (sus últimos dos tuits son dedicados al peronismo: el primero para Anabel, en la noche del cruce con Cornejo en Canal 7 y el otro, una chicana durante la tarde de las elecciones. Sin embargo, afirman que “aunque no lo demuestre, es bastante claro que tiene ganas” y rememoran que no puede ir a buscar un tercer mandato en la comuna.

Marcelino Iglesias.jpg Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.

El otro al que sus propios pares intendentes ven construyendo es casi un tapado: Raúl Rufeil. No son pocos los que señalan sus aspiraciones y que ya desarrolla algunas tareas en pos de tejerse un camino hacia la interna. Fue coanfitrión en los últimos actos de la campaña que se hicieron en el Este mendocino y, casi, no faltó nadie de las primeras líneas radicales, esas respecto a las que aparentemente corre de atrás.

¿Cómo ven al peronismo? Afirman que el eterno rival será una incógnita hasta que terminen de acomodarse los cambios postelectorales. “Básicamente, tienen dos problemas graves de liderazgo: uno a nivel local, con Anabel (Fernández Sagasti), y otro a nivel nacional con el Presidente y la vice, pero es cierto que supieron endurecerse en el tramo final de la campaña y eso hay que dárselos a favor”, dijo un diputado nacional.

“También hay que aguardar más repercusiones similares a lo que pasó con Matías Stevanato en Maipú esta semana, creo que fue un shock de pejotismo ortodoxo, de golpear la mesa y barajar de nuevo. Puede ser determinante o no, pero hace dos meses nadie se hubiera animado a hacer algo así, y hoy lo hacen, es un mensaje”, cerró.

Si el Frente de Todos no logra la reelección en 2023, al peronismo local se le borrará una de sus dificultades de base: los errores de la gestión nacional, que demostraron ser un ancla en las urnas. Por eso uno de los referentes empresarios de Cambia Mendoza, reflexiona: “Nos queda una sola elección holgada, que es la próxima. A partir de ahí, no va a ser tan fácil como ha sido en las últimas. Mirá, yo lo veo así: venimos de una votación que fue como un tiro libre, ¿no? Con barrera baja y todo. Bueno, si se da el escenario del 23’ como lo vemos, la próxima puede ser un penal, por eso se quieren anotar tantos para la carrera a gobernador”.

Aunque difícilmente otras miradas en la coalición compartan tamaño optimismo, lo que dice tiene algo de cierto. Como en las tandas de penales decisivas, en la lista del equipo hay cinco o seis anotados que tienen ganas de pararse frente al arco y patear. Pero como siempre sucede, el que mete el definitivo y corre a hacia los abrazos, es uno solo.