Ulpiano Suarez analizó la situación de Mendoza y destacó que el acuerdo con el FMI "es necesario"

El escenario para este año que marca la evaluación es complicado, fundamentalmente teniendo en cuenta la dependencia de la economía de Mendoza de factores externos, sea con o sin acuerdo con el FMI.

"La Fundación Mediterránea lleva 17 años analizando la situación de Mendoza con excelentes profesionales. Dan datos objetivos, que nos pueden gustar o no, pero a la hora de pensar un desarrollo para la provincia hay que tenerlos en cuenta", opinó Suarez tras la presentación en una charla con Diario UNO.

ieral.jpg

"El informe refleja la situación de la pandemia, la dependencia de Mendoza de la macroeconomía y la discriminación de la Nación a la Provincia", destacó el intendente.

Teniendo en cuenta el segundo punto, Suarez advierte que la economía de los mendocinos se verá impactada por el acuerdo con el FMI en tanto y en cuenta éste altere las tarifas; aunque respecto de "los impuestos que más impactan en la actividad económica, como Ingresos Brutos, el gobernador Rodolfo Suarez ya ha sido claro en que no va a efectivizar un aumento".

"En Mendoza seguimos en camino hacia una reducción de alícuotas en las actividades que pueden generar empleo", dijo y reconoció, como lo dice el informe del IERAL, que "aún estamos por encima de la media pero es porque la gestión de (Francisco) Pérez nos dejó alícuotas altas".

Puntualmente sobre el acuerdo con el FMI que se está evaluando en el Congreso de la Nación con representantes mendocinos en ambas cámaras, el intendente Suarez dio su opinión como referente radical en Mendoza: "Tenemos que evitar que la Argentina entre en default".

Pero fue más allá en el análisis y criticó el plan económico que lo acompaña: "Sabemos que el acuerdo no va a solucionar los problemas estructurales porque no incluye un plan de reformas como la jubilatoria, la laboral o la impositiva que son necesarias y que requieren grandes consensos".

"El acuerdo con el FMI es necesario pero no va a solucionar los problemas estructurales. Se está debatiendo si se aprueba o no el acuerdo pero no se enfoca en las grandes reformas", afirmó desde el Ejecutivo municipal.

El rol de los municipios en la economía provincial

A pesar de la dependencia que los economistas marcan de Mendoza hacia factores externos, también resaltan que tanto provincial como municipalmente hay herramientas o mejoras estructurales que consideran "urgentes".

Una de las propuestas por el IERAL es la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos a empresas que generen empleo registrado. Al respecto, Suarez analizó que se trata de una "alternativa más a analizar especialmente teniendo en cuenta cómo podría impactar y en qué sectores".

Esta propuesta ya ha sido presentada tanto en el municipio como en el Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS) y analizada junto al Consejo Empresario Mendocino que también la impulsa.

"En la Ciudad tenemos beneficios fiscales y municipales. Aún en pandemia- dijo Suarez- se sumaron 552 nuevos comercios a la Ciudad".

"El rol de los municipios modernos ha cambiado. Hoy tienen que involucrarse más en el desarrollo económico de sus actividades con beneficios fiscales y regulación más acorde. Tenemos mucho que hacer para facilitar la llegada de nuevos emprendimientos a nuestros departamentos", sumó.

Industria del conocimiento y empleo público

El intendente Suarez abogó además por la vinculación del sistema educativo con actividades que se busca potenciar desde el Gobierno, como lo es la industria del conocimiento. "Hay que incentivarla porque los sueldos de ese sector están por encima de la media", advierte como buena parte del arco político provincial.

Mientras que en cuanto al control del empleo público, la postura de Suarez es clara: "Es necesario achicar la planta de empleados pero sin afectar los servicios".

"No necesariamente se tiene que dar una disminución en la cantidad de empleados sino que se tiene que propiciar a la tener una planta con idoneidad, a que haya un plan de carrera dentro del municipio", analizó y pidió que los gremios se abran a la posibilidad de cambios.