Ulpiano Suarez estrenó el "juicio" por jurado para sancionar a un graffitero: cómo funciona

Puntualmente el sujeto se halló "culpable" de haber pintado un muro sin autorización y ahora deberá pagar una multa o reparar el daño.

jurado vecinal infractor.jpg Se utilizó por primera vez la figura del jurado vecinal en la Ciudad de Mendoza.

"La intención del municipio no es recaudar sino que no sucedan las contravenciones. Ratificamos nuestro compromiso del uso armónico y el cuidado del espacio público. No está bien vandalizar una pared", ejemplificó el intendente.