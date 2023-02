Ulpiano Suarez aseguró que Alberto Fernández es el responsable político del acampe del Polo Obrero.

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos levantó la barrera comercial y amplió el cupo para el mosto concentrado argentino

El mandatario municipal dijo que Argentina tiene inflación que la Nación no puede controlar, pobreza y lo único que hace es sacar o entregar planes que generan estas reacciones. Suarez se había manifestado a través de Twitter en la mañana de este jueves. "No vamos a dejar que Mendoza se convierta en lo mismo que ese país inviable con el que sueña el kirchnerismo", aseguró.

Tuit Ulpiano Suarez acampe Polo Obrero.jpg

Ulpiano Suarez habló de la tensión durante el acampe

Ulpiano Suarez aseguró que desde el municipio hicieron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que se tomen las medidas necesarias y evitar la ocupación ilegal de la plaza. Agregó que el miércoles en la tarde estuvo el fiscal de turno, personal municipal, preventores, personal policial pero fue muy difícil evitar el acampe porque eran entre 1.500 y 2.000 personas, familias y mamás con sus hijos.

El intendente de la Ciudad dijo que mencionaron los antecedentes del anterior acampe con todos los destrozos. "Se vivieron momentos de tensión, de golpe apareció un camión sin la placa identificatoria con baños químicos, se metieron a la plaza de prepo. Un camión transitando en la zona, bajaron los baños, hubo una resistencia cuando el personal quería identificar a los conductores que fueron y en el marco de esas maniobras, el director de Tránsito del municipio fue amenazado por tres personas que estaban allí. Se hizo la denuncia por amenazas ante la Unidad Fiscal de la Comisaria Tercera", afirmó.

polo obrero acampe plaza independencia 4.jpg Ulpiano Surez dijo que fue muy difícil evitar el acampe porque eran entre 1500 y 2000 personas, familias y mamás con sus hijos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El funcionario manifestó que priorizan no llegar a la violencia pero no se pueden naturalizar los acampes. Agregó que no quieren llegar al extremo de cerrar la plaza Independencia porque cuesta cerca de $25 millones y lo deberían pagar los vecinos de la Ciudad.

"Veía imágenes en otros lados del país que es un caos y no vamos a permitirlo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Una vez levantado el acampe, vamos a constatar el estado en que queda la plaza, vamos a labrar las actas correspondientes y vamos a reclamar a los responsables los daños que se hayan ocasionado", sostuvo Suarez.

Además, el intendente contó que el miércoles a las 20.30 había una actividad en la plaza donde diferentes agrupaciones les habían pedido iluminar la fuente de amarillo en el marco de la aprobación de la Ley de Oncopediatría y no lo pudieron hacer. Agregó que es lamentable que los feriantes, los comercios cercanos y los turistas se vean afeccionados.