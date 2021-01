Tras el caso Henríquez, sindicalistas denuncian más hechos de violencia

En esa lista, mencionan al secretario general de ATE, Roberto Macho, al secretario general de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa, y a Eduardo Buscemi, de UPCN.

Las mujeres que conforman la intersindical, pedirán informes a la Junta de Disciplina del SUTE y acudirán a la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial, para que intervenga en la resolución rápida de estas situaciones.

No es un hecho aislado

Las mujeres de la intersindical manifestaron, a través de un comunicado, que el caso de violencia machista por el que fue denunciado Henríquez, lejos de ser un hecho aislado, destapa una serie de hechos similares que ocurren dentro de los espacios sindicales.

Esta no es una situación excepcional, sino una muestra de lo que ocurre en nuestros sindicatos. Son enormes los obstáculos que la violencia machista nos impone a las mujeres y disidencias, cuando queremos participar de espacios políticos", declaran las mujeres sindicalistas en el comunicado.

Asimismo, destacan la celeridad con la que actuó el SUTE ante la denuncia contra Henríquez.

Este accionar por parte del Secretariado General del SUTE debería ser la norma y la acción que realicen todas nuestras instituciones ante la denuncia de un caso de violencia machista

Más nombres

En este sentido, se mencionan otros nombres de dirigentes sindicales que han estado involucrados, según el escrito firmado por la intersindical de mujeres, en casos de violencia machista.

Destacan a Roberto Macho, secretario general de ATE, sobre el que pesa una sentencia judicial firme pero no ha sido suspendido de su cargo.

Mencionan también a Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los trabajadores, que tiene una denuncia en la Junta de Disciplina del SUTE por esta problemática, que no ha sido resuelta.

Por último, hacen hincapié en lo ocurrido en UPCN con dos dirigentes -Walter Pérez y Gustavo Luna- que fueron suspendidos de sus actividades sindicales, aunque mencionan que la intersindical de mujeres exige que el responsable directo de la violencia -tal y como lo describen- Buscemi, también sea separado de su cargo.

Tomarán medidas

Las mujeres de la intersindical, tomarán medidas concretas para que se resuelvan estas denuncias de violencia. Por un lado, realizarán dos pedidos de informe a la Junta de Disciplina del SUTE, uno por el caso de Henríquez y otro por el de Correa, para saber concretamente que se resuelve en cada caso.

También acudirán a la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura para que intervenga en cuanto a la resolución de los casos, con el fin de que esto no se extienda indefinidamente.

Desde su lugar como intersindical, proponen la elaboración de un protocolo de actuación para saber cuáles son los pasos a seguir frente a situaciones de violencia de género.

En el final, el comunicado remata con una frase contundente.

Abusadores, acosadores y maltratadores no son compañeros, no cuentan con nuestro silencio