Transportistas bloquean rutas en distintos puntos del país para protestar por la falta de gasoil

La medida también se realizaba en el cruce de las rutas 12 y 18 en Santa Fe; en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de la ciudad de San Nicolás; sobre la autopista Rosario-Córdoba; En la provincia de Entre Ríos; en San Juan.

El paro y bloqueo lo lleva a cabo la asociación de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA) por "tiempo indeterminado" frente al faltante de gasoil y las diferencias de precios existentes entre las estaciones de servicio de bandera y las independientes, así como en el mercado mayorista del combustible.

►TE PUEDE INTERESAR: Por la falta de gasoil y los aumentos, Mariana Juri cruzó a Alberto Fernández en Twitter

"El sector está muy complicado dijeron los Tranportistas

"El sector está muy complicado, no solo por el problema del combustible, sino también nos afecta la falta de insumos y no hay acceso a financiamiento cuando los costos no paran de subir", indicó el presidente de TUDA, Santiago Carlucci.

La protesta afectará la circulación de camiones pero no los servicios esenciales, como el transporte de pasajeros, caudales y ambulancias, aclararon los organizadores.

Transportistas bloqueo.jpg

El Centro de Transportistas de Rosario informó que "a las 00 hs se cortan las rutas: Autopista Rosario-Buenos Aires altura ruta A12, Autovía Rosario-Santa Fe, Ruta nacional 34, Autopista 19, Rafaela, "por tiempo indefinido". La medida es en "repudio a la falta de combustible" y advierten que "el corte puede durar un día como una semana. Depende del Gobierno". El mensaje que circuló entre los transportistas cierra: "Están avisados. No pasa nadie".

El Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), uno de los gremios que cortaba esta mañana la Autopista Buenos Aires-La Plata, denunció que el faltante de gasoil que afecta a casi todo el país se debe a una "especulación", ya que afirmó que el combustible "está, pero no lo quieren largar".

"El gasoil en la Argentina está, pasa que no lo quieren largar.

Las estaciones de servicio lo stockean y cuando lo largan lo hacen en camiones a otros países o en barcos", alertó el secretario general del gremio, Adolfo Barja.

En Radio Rivadavia, el sindicalista se quejó de que "la Argentina no está como para que falte gasoil" y señaló que los trabajadores del sector se encuentran "en estado de alerta y movilización".

"Le damos las 12 horas al Gobierno para que nos llame a una mesa de negociación", completó Barja.

"No nos gusta tener que cortar la autopista. Entendemos el enojo de la gente, pero el transporte tampoco puede cumplir su tarea porque no tiene gasoil. Estamos impedidos de trabajar", sostuvo el secretario de Prensa del gremio portuario, Ricardo Nievas.

►Te puede interesar: Deudores del Procrear expresaron su preocupación por el aumento sostenido de las cuotas

En diálogo con TN, el dirigente sindical señaló que los trabajadores del transporte pueden acceder a "cien litros de gasoil en cada estación de servicio, haciendo colas de dos horas".

"Tenemos entendido que hay gasoil, pero lo que hay es especulación", se quejó Nievas, quien también advirtió que el transporte está realizando viajes "por debajo de la tarifa" y pidió al Gobierno que avance en una actualización de los montos.

Y concluyó: "Estamos a la espera de una convocatoria (del Ministerio de Transporte) para destrabar esto. Creemos que se puede solucionar en el corto plazo".

El faltante de gasoil afecta a 21 provincias y genera grandes complicaciones en la actividad productiva, especialmente a lo que se refiere a los fletes terrestres para trasportar distintos tipos de bienes.