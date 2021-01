La diputada provincial del PRO Hebe Casado volvió a generar polémica hace unos días en las redes sociales por un mensaje relacionado con el terremoto de San Juan del lunes a la noche. En su cuenta de Twitter la legisladora, que también es médica, pidió que este nuevo temblor en la vecina provincia no traiga "la mala suerte" que dejó el de 1944 por el surgimiento del peronismo. En aquel movimiento sísmico se registraron unas 10 mil muertes. Quien salió a contestarle fue nada menos que el presidente del PJ, José Luis Gioja, quien se lamentó: "Es muy triste que una representante del pueblo, elegida en democracia, se exprese así. No debería burlarse de los miles de sanjuaninos que perdieron su vida, sólo para buscar sus minutos de fama. No puedo nombrar todas las veces que un gobierno peronista ayudó a los mendocinos".