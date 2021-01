Otra polémica con Hebe Casado, ahora por el terremoto

https://twitter.com/hebesil/status/1351397001561300992 LPM, espero que este temblor de San Juan no sea como el de 1944 que nos trajo 75 años de mala suerte. Pasamos de ser primer mundo, a ser peronia. — HEBE CASADO (@hebesil) January 19, 2021

Las respuestas no se hicieron esperar, la mayor parte en contra del mensaje "LPM, espero que este temblor de San Juan no sea como el de 1944 que nos trajo 75 años de mala suerte. Pasamos de ser primer mundo, a ser peronia". En algunos casos hubo insultos y citas irreproducibles. Otros fueron más respetuosos aunque no por ello menos duros, como Emmanuel Sánchez, funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.