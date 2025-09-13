Teresa Parodi estuvo en Mendoza en una actividad del PJ y cuestionó las políticas de Milei

Ante un auditorio colmado,Teresa Parodi participó junto a Emir Félix y Marisa Uceda en un debate sobre el presente de la cultura en Mendoza y la gestión de Javier Milei. Fue en el Atelier Battaglia, en Godoy Cruz.
Durante su intervención, Parodi afirmó: “Tenemos cuadros políticos tremendos para dar esta batalla. Tenemos que reunirnos más, sentir que estamos unos con otros, caminando y defendiendo nuestro proyecto político en todos los lugares y, fundamentalmente, en la cultura, que está siendo tan violentamente atacada en todos los frentes”.
Por su parte, el candidato a diputado nacional Emir Félix destacó la importancia de la visita de Parodi a la provincia: “Es fundamental que Teresa participe de este encuentro para analizar la coyuntura provincial y nacional, debatir sobre la crisis de las políticas culturales y subrayar el rol de la cultura popular como espacio de resistencia y construcción colectiva. El gobierno de Javier Milei insiste en recortar y destruir la cultura nacional, deteriorando la vida cultural de los argentinos y amenazando la pluralidad y el acceso federal”.
El evento se enfocó en un exhaustivo análisis de la coyuntura provincial y nacional, la situación crítica de las políticas culturales y la necesidad de trabajar para potenciar el rol de la cultura popular como un espacio de resistencia y construcción colectiva.
Durante su intervención, Marisa Uceda sostuvo: “Desde la cultura debemos organizarnos para recuperar ese destino de patria grande, entendiendo que no puede haber proyecto cultural sin un proyecto económico, ni país con futuro sin una nación desendeudada, libre, justa y soberana”.
Antes de despedir a Teresa Parodi, la candidata le dedicó unas palabras: “Tenerte acá es saber que existe un antídoto contra este gran mal de Cornejo y Milei, desde esta tierra de artistas como Leonardo Favio, Quino, Le Parc, Tito Francia, los hacedores del cancionero cuyano, Tilín Orozco, Markama y tantos más. No vamos a deshonrar nuestra historia. De pie, con el orgullo de ser herederos de tanto legado, vamos a volver a construir ese destino de patria grande”.
Más tarde, en el Teatro Independencia, Teresa Parodi brindó el recital: “Latinoamérica Brota, cuando la voz es semilla y flor”.