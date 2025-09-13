Teresa Parodi estuvo en Mendoza en una actividad del PJ y cuestionó las políticas de Milei

Emir Félix, Marisa Uceda y Teresa Parodi Teresa Parodi participó de un debate junto a los candidatos Marisa Uceda y Emir Félix, quienes aspiran a llegar al Congreso.

El evento se enfocó en un exhaustivo análisis de la coyuntura provincial y nacional, la situación crítica de las políticas culturales y la necesidad de trabajar para potenciar el rol de la cultura popular como un espacio de resistencia y construcción colectiva.

Durante su intervención, Marisa Uceda sostuvo: “Desde la cultura debemos organizarnos para recuperar ese destino de patria grande, entendiendo que no puede haber proyecto cultural sin un proyecto económico, ni país con futuro sin una nación desendeudada, libre, justa y soberana”.

Antes de despedir a Teresa Parodi, la candidata le dedicó unas palabras: “Tenerte acá es saber que existe un antídoto contra este gran mal de Cornejo y Milei, desde esta tierra de artistas como Leonardo Favio, Quino, Le Parc, Tito Francia, los hacedores del cancionero cuyano, Tilín Orozco, Markama y tantos más. No vamos a deshonrar nuestra historia. De pie, con el orgullo de ser herederos de tanto legado, vamos a volver a construir ese destino de patria grande”.

Más tarde, en el Teatro Independencia, Teresa Parodi brindó el recital: “Latinoamérica Brota, cuando la voz es semilla y flor”.