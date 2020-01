"Va a ser un año conflictivo con un debate constante, con muchas variables", anticipó Sebastián Henríquez, el secretario general del SUTE (Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación).

El máximo dirigente del gremio de los docentes fue entrevistado en Radio Nihuil y se mostró pesimista respecto al normal comienzo del ciclo lectivo, aunque en realidad este vaticinio es un clásico que se renueva año a no y no siempre se cumple.

Henríquez también se mostró preocupado por la posible apertura de una paritaria nacional de la cual aún no hay precisiones y añadió que la negociación salarial en Mendoza se complica porque "no hay pauta. El Presupuesto recién se va a discutir en febrero y el anuncio de que van a eliminar la claúsula gatillo genera temores".

El gremialista fue consultado por las medidas económicas de emergencia adoptadas por el Gobierno nacional y expresó: "La discusión viene con poca claridad. Que no venga a hablar de solidaridad alguien que gana $200.000 con quienes no cobran más de $20.000 por mes".

Del próximo ciclo lectivo Henríquez consideró que "con la fecha de inicio de clases se sigue discutiendo lo que no importa. Dos o tres días más de clases no aseguran mejorar la calidad. Y además, empezar a fines de febrero, cuando mucha gente aún no cobra su sueldo, hará que haya muchas faltas de los chicos porque sus papás no los van a poder mandar".

El secretario general se quejó de las evaluaciones que planea el gobierno escolar "cuando no hay condiciones de infraestructura para trabajar normalmente" y del nuevo director de Escuelas, José Thomas, opinó que es "continuidad y profundización del modelo anterior (de Jaime Correas) aunque veremos más adelante".