En su respuesta, el gobernador nombró justamente a dos diputados de su partido, Cornejo y Petri, que no llegaron al recinto para dar el quorum necesario y tratar esos proyectos, y pese al gran revuelo que se generó, sobretodo con las quejas y reclamos del Frente de Todos y de referentes radicales, como el mismo Julio Cobos, decidieron no hacer declaraciones ni apelar a sus redes sociales para argumentar porqué no acudieron.

Quien justificó la falta de Cornejo, fue la diputada mendocina Jimena Latorre, quien aseguró que no pudo llegar por la falta de conectividad aérea, en referencia a los escasos vuelos que hay hoy disponibles para hacer el tramo desde Mendoza a Buenos Aires. Sin embargo, poco después de usar su twitter para lanzar su argumento, su excusa fue rebatida por el peronista Jorge Tanús, que viajó con Latorre en el mismo vuelo.