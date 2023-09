Suarez se metió en la campaña y apuntó a De Marchi: "Uno no puede acercarse a todos los fueguitos"

Al ser consultado sobre los rumores de un acercamiento entre el intendente peronista de Maipú, Matías Stevanato (PJ), y De Marchi, el mandatario provincial se metió en la campaña y lanzó: "No sé si es así. Pero aunque suene mal que esto lo diga un gobernador, la gente no come vidrio. Uno no se puede estar acercando a cada fueguito; ir a festejar con la gente de Milei por un lado y por otro con Stevanato".

La observación viene a cuento porque cuando se conoció la buena performance de La Libertad Avanza en las PASO nacionales -Javier Milei fue el candidato más votado-, De Marchi apareció en el búnker de demócratas y libertarios locales para participar del jolgorio.