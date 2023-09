"Cornejo todo mal", la campaña publicitaria que De Marchi pagó a Google a muy alto precio

Respecto a la campaña "Cornejo todo mal", firmada por La Unión Mendocina (De Marchi) es de un tono inusual por el ataque a su oponente, Alfredo Cornejo, y por el enorme costo que implica, dado que ocupó todos los espacios que Google tiene en los portales de noticias que se lean en Mendoza, aunque se trate de diario nacionales, como Infobae.

cornejotodomal elecciones 2023.jpg "12 años no. Cornejo todo mal", dice La Unión Mendocina de Omar De Marchi de cara a las elecciones 2023.

"Un límite te pido", dice Omar De Marchi para exponer a Alfredo Cornejo

De que Omar De Marchi quiere captar el voto anti Cornejo no quedan dudas y menos con esta campaña lanzada a tres semanas de las elecciones 2023 en la que la propaganda es contra el candidato de Cambia Mendoza y no a favor de sí mismo.

La estrategia sorprende porque en Mendoza no se acostumbra a ver tan directamente que un candidato se concentre en "pegarle" a otro ya no solo en lo discursivo sino en cartelería y en la publicidad que se ve en sitios digitales y redes sociales.

En este caso, en las últimas horas estas frases anti Cornejo invadieron el espacio publicitario de Google en los medios digitales mendocinos. Un espacio de banners al que se accede por una subasta.

Los anunciantes pujan por aparecer: el que más paga para un momento determinado del día y un target de destinatarios, logra su cometido.

La propaganda en los espacios de Google de La Unión Mendocina fue abrumadora entre el lunes por la tarde y la madrugada del martes. Con el correr de las horas, parece haber perdido la puja por el banner a manos de Alfredo Cornejo.

Crearon el dominio cornejotodomal.com

La totalidad de los panfletos contra Alfredo Cornejo puede verse en una página de internet que fue registrada el 2 de septiembre en Go daddy por un poco menos de 50 dólares. En ella se ven frases como "Un límite te pido", "Basta, basta, basta, "12 años no", "Fuerte y claro: chau Cornejo", "Vence el 24/09/23" o "No esperes a que sea tarde".

Abajo de todos ellos se encuentra el logo de La Unión Mendocina con una invitación. Al hacer clic en ella, la página te reenvía a otra web en la que se puede llenar un formulario para sumarse a los equipos técnicos de De Marchi y participar de reuniones para elaborar propuestas a la plataforma del candidato.