Suarez sobre precios congelados: "Es una política electoral improvisada"

"La información que tengo es por los diarios ya que no hubo un acuerdo con los empresarios para el control de precios, he leído que van a comunicar a la provincia y cual es la lista pero nadie levantó un teléfono ni llamó, queremos que los precios queden como están y lo digo como ciudadano, pero es una política electoral improvisada que no ha dado resultado en la Argentina, espero que no haya escaseo y no se complique después de las elecciones, nos tenemos que poner a trabajar en serio", argumentó el mandatario provincial.

El Gobierno Nacional dio a conocer este miércoles la lista de 1432 productos que deberán retrotraer su precio a valores del 1 de octubre y mantenerlos congelados. En la lista hay productos de limpieza, comestibles y con alcohol, entre otros. A algunas empresas se les exige que bajen sus precios en casi el 50%.

Según los empresarios, la nueva lista contemplará valores que son mucho más bajos que los que regían el 1° de octubre. Así lo advirtieron diferentes miembros de la Copal y de las cámaras que agrupan a firmas de cosmética, higiene personal y limpieza.

El listado oficial corrobora que los precios de los 654 ítems que son parte del programa Precios Cuidados mantienen el precio acordado hace tres meses, por lo que no incorpora los incrementos de octubre concedidos por la ex titular de Comercio Interior, Paula Español. Además, incluye los 70 que integran “Súper Cerca” y los otros 708 son nuevos y contemplan reducciones de entre 15% y 20%, en la mayoría de los casos, pero con casos puntuales de rebajas de entre 50 y 70%. Es el caso, por ejemplo, del dulce de leche repostero marca La Serenísima de 400 gramos, que cuesta hoy en góndola $ 201,10 (precio en una cadena) y en la lista del Gobierno figura que debe venderse hasta enero a $116,37, es decir, 72% más barato y sólo $4 por encima del dulce de leche La Armonía, que está en Precios Cuidados. Aunque solamente se puede conseguir en CABA y en Buenos Aires.