Suarez fue a la Justicia contra el vice del Tomba por un alquiler de un edificio policial

sanidad policial 2.jpg En este inmueble, de Rivadavia y Beltrán de Godoy Cruz, funcionó la División de Sanidad Policial durante 12 años.

Pero cuando los representantes del Ministerio quisieron ponerle fin al contrato de alquiler y devolverle las llaves a Mansur, él se negó a recibirlas argumentando que el inmueble no estaba en las mismas condiciones que él lo había entregado, y que debía hacerle cuantiosos y costosos arreglos.

"Como se negó a recibir las llaves, nosotros le propusimos que marcara qué era lo que había que arreglar o que pusiera un monto para hacer esos arreglos y el Estado evaluaría qué haría", contaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Ahí nació el fuerte conflicto. Desde Seguridad indican que el empresario habría pedido $50 millones para costear todos esos arreglos, pero el empresario niega haber hecho pedido alguno en dinero, y asegura que sólo reclamó que le devolvieran el local en el estado en que él lo entregó.

Ese desacuerdo, es la raíz de la acciones legales que ahora pidió Suarez contra Mansur y que se publicaron este martes en el Boletín Oficial. Lo que pretende la Asesoría de Gobierno es que sea la Justicia quien instrumente la entrega formal de las llaves del local, y en paralelo también fije el monto que corresponde para saldar los arreglos que reclama el empresario.

"Me deben alquileres del 2022 y encima se robaron hasta los inodoros"

Sin estar enterado de las acciones legales que inició el Gobierno en su contra, el empresario y vicepresidente del Tomba, José Mansur, amplió lo que le reclama al Ministerio de Seguridad.

José Mansur, vicepresidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, criticó el estado en que el Gobierno quiso devolverle el inmueble que él les alquiló para que funcionase la División de Sanidad Policial.

"Por un lado aún me deben alquileres desde abril del 2022, desde ese momento no me pagaron más. Pero fundamentalmente lo que les reclamo es que me entreguen el inmueble como estaba cuando se los alquilé. En ese local antes funcionó una minera y tenía hasta central telefónica, y ahora está destrozado. Tiene todos los vidrios rotos, se han robado hasta los inodoros, no tiene puertas, se llevaron los aires acondicionados, no se puede ni tocar el timbre porque se robaron hasta el timbre", enumeró el empresario notoriamente molesto con el estado del inmueble que alquiló a Seguridad.

Según aclaró él nunca le reclamó al Ministerio que comanda Raúl Levrino ningún monto por los arreglos, sólo pretende que el Estado se haga cargo de los faltantes de ese inmueble.

Mansur recordó que antes de que en ese local funcionara Sanidad Policial, lo alquiló a la empresa minera RTZ y que funcionó Potasio Río Colorado, "y siempre me lo entregaron en impecables condiciones, pero ahora está literalmente destruido, se han robado hasta los toldos del estacionamiento", concluyó.

Qué dice el Boletín Oficial

"Instrúyase a Asesoría de Gobierno para que en representación de la Provincia de Mendoza inicie las acciones legales pertinentes contra el Sr. José Eduardo Mansur", dice el decreto 1624/23 firmado por el gobernador Rodolfo Suarez, en el que apunta contra el actual vicepresidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, José Mansur.

Dice el decreto de Suarez que, llegado el momento de disolver el vínculo, "el señor Mansur manifiesta su disconformidad por algunos detalles de las instalaciones (central telefónica, teléfonos, aparatos de aire acondicionado, etc.) manifestando que no recibirá el inmueble y confeccionará un acta ante escribano público".

El Gobierno argumenta que Mansur no se podría negar a recibir las llaves del inmueble y apela a lo que establece el Código Civil.

En lo que se publicó en el Boletín Oficial se establece que: "El Código Civil y Comercial de la Nación en su Artículo N° 1222 reza: 'En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo'".

En ese contexto, el inicio de acciones legales contra Mansur es "a fin de realizar la consignación judicial de las llaves del inmueble sito en calle Rivadavia 902, del Departamento de Godoy Cruz, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes".