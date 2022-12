Suarez delinea el decreto para avanzar con el roll over antes de terminar el año

Si bien la decisión de Suarez está tomada, aún no está definido cuándo saldrá el decreto, aunque el mismo gobernador adelantó que "será antes de fin de año".

Suarez alude a la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 68 faculta al Ejecutivo a reestructurar la deuda pública mediante su “refinanciación o renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia".

"Si yo saco un bono ahora, en vez de pagar un dólar a $320 voy y lo compro a $170 achiqué la mitad la deuda, y eso nos da oxígeno para seguir con la obra pública", reafirmó el gobernador, resaltando el ahorro que -asegura- le generará esa refinanciación.

El rechazo de la Fiscalía de Estado

fernando simon fiscal de estado.jpg Fernando Simón, fiscal de Estado.

La operatoria propuesta por Rodolfo Suarez y el equipo de Hacienda, que fue rechazada por la Fiscalía de Estado, consiste en pagar los servicios de amortización de capital en dólares en 2023 tomando para ello una deuda nueva en pesos.

La Fiscalía de Estado no objeta su conveniencia pero advierte que no es una herramienta que esté permitida sin la autorización de la Legislatura, con las mayorías que marca la Constitución Provincial, es decir, con la aprobación de los dos tercios de cada Cámara.

La objeción de la Fiscalía está en que sostiene que no habría una reestructuración de la misma deuda, con el mismo deudor, sino la toma de una deuda nueva para pagar una anterior. Y es entonces cuando, dice el fiscal Fernando Simón, es necesario acudir a la Legislatura para obtener una nueva autorización para la emisión de los bonos.

Sin embargo, el gobernador insiste en que tiene los elementos para sostener el decreto. "Lo vamos a presentar y que trabajen en enero si quieren cuestionarlo en la Justicia", desafió.

La mirada del PJ

"El gobernador sabe que lo que intenta hacer es anticonstitucional", advirtió Marcelo Costa, asesor del PJ provincial y ex ministro de Hacienda y Finanzas.

"La deuda nueva necesita de la aprobación por 2/3 en ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza. No hay nada que interpretar", agregó en las redes sociales el actual síndico del Banco Nación.

"En julio de este año, hace sólo apenas 4 meses, el gobernador le suplicaba a los legisladores del peronismo de Mendoza que le aprobaran el roll over", recordó sobre el cambio de estrategia del oficialismo que esta vez no mandó a la Legislatura el proyecto de refinanciación junto al de Presupuesto 2023.

El ex ministro apuntó además que "es falso que el peronismo no le haya autorizado el roll over de la deuda durante los últimos 7 años" y graficó: "Se autorizó el roll over en los años 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021".

"El Gobierno sabe que el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera no permite el roll over. Por eso intentaron modificar ese artículo con las leyes de presupuesto del año 2020 y 2021. No hay dudas de que lo que se pretende realizar es inconstitucional", concluyó.

Y cerró su exposición con un pedido a Suarez: "Señor gobernador, no rompa la institucionalidad de Mendoza, respete la Constitución de Mendoza, respete las minorías y no busque llevar la discusión a otro ámbito que no sea el previsto por la Constitución, que es la Legislatura de Mendoza".

