Suarez anticipó que si el laudo por Portezuelo es desfavorable los fondos tendrán otro destino

Suarez añadió: "Vamos a llevar todos nuestros argumentos para que el Presidente laude".

Con referencia a la acción de los legisladores nacional del peronismo mendocino que le llevaron al ministro del Interior, Wado de Pedro, un documento dirigido a Alberto Fernández,, elaborado en Malargüe, el titular del Ejecutivo se mostró conforme aunque sin referirse específicamente a quienes hicieron llegar la carta a la Nación: "Me parece bien que se sumen todas las voces de los mendocinos. Ojalá tengamos un fallo favorable".

Inmediatamente Suarez advirtió: "Si no tenemos un fallo favorable, porque el Presidente toma en cuenta los argumentos de las otras provincias, nosotros inmediatamente esa plata que tenemos y estamos cuidando, que es de mendocinos y mendocinas, tenemos que volcarla de manera urgente en la productividad de Mendoza, para generar empleo. En eso estamos trabajando y pensando”.

Más de 370 millones de dólares

Mendoza recibió de la Nación. el décimo desembolso de fondos por más de U$S 52 millones el úlitmo 28 de enero. Con esta transferencia, la Provincia acumula U$S 371.562.375 en el fideicomiso constituido para la construcción de la central hidroeléctrica y obras anexas.

El último depósito que ingresó a las arcas provinciales fue de U$S 52.759.046, de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde legítimamente recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024. El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de abril, fecha en la que se haría efectivo el segundo pago de 2022, por U$S 50.787.785.

Otro conflicto con La Pampa

El debate por el volumen de agua que escurre desde Mendoza a La Pampa por el río Atuel sumó otro capítulo a la relación entre las dos provincias.

En la semana que termina se supo que por pedido de la Nación, se instalaron estaciones hidrométricas -medidores de caudal- y que, por ahora, determinan que la provincia no cumple con el mínimo que exige la Corte Suprema de Justicia. En el Gobierno provincial aseguran que imposible enviar esa cantidad.

La aplicación de medidores fue una exigencia expresa de la Nación y comenzó hace menos de un mes. Gustavo Villa Uría, el subsecretario de Obras Hidráulicas que responde al ministro Gabriel Katopodis, fue quien pidió que las herramientas se apliquen en el límite con La Pampa para determinar exactamente el escurrimiento actual, una cifra que en Mendoza afirman no conocer concretamente.

En 2020, el máximo tribunal impuso que la provincia debe escurrir un mínimo de 3.2 metros cúbicos por segundo de agua a La Pampa. La decisión fue un punto medio entre los 1.5 y los 4.5 m2 que proponían ambas partes. En Mendoza afirman que es imposible llegar a esos niveles por la crítica situación de las lluvias y la dificultad para llenar embalses. En esos fallos, los supremos también obligaron a ambas jurisdicciones a trabajar en conjunto para garantizar la máxima explotación posible del recurso.