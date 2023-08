Son 48 las personas mendocinas no binarias habilitados para votar en las PASO presidenciales

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino que recibió su DNI no binario de parte de Alberto Fernández

Ni masculinos ni femeninos, no binarios

Alberto Fernández con su hijo no binario.JPG "Dyhzy", el hijo de Alberto Fernández, finalmente recibió su DNI no binario en 2021. Desde entonces su nombre es Tani Fernández Luchetti.

Las personas no binarias son aquellas no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Este sector estaba integrado por apenas 24 personas en 2021, año en que se realizaron las anteriores elecciones nacionales.

En Mendoza son 52 en total los que se registraron en dos años. Entre ellos hay menores de edad que no están en el padrón electoral, explicó Fernanda Teté Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual de Gobierno de Mendoza.

Eso indica que en dos años se sumaron 1.044 personas más, sin tomar en cuenta a los menores de 16 años, que no están habilitados para sufragar.

Más de mil personas modificaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino dentro del campo "sexo" con la nomenclatura "X" para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino-femenino, a dos años de entrado en vigencia el decreto que reconoce este derecho.

Fernanda Urquiza.jpg Fernanda Urquiza, coordinadora Diversidad Sexual del Gobierno de Mendoza.

Casi la mitad de esa población es habitante de la Provincia de Buenos Aires (469), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires. residen 219.

Mendoza está en el cuarto lugar, con 48, detrás del tercero, Córdoba, que tiene 57.

Luego se ubican: Chubut, 31; Río Negro, 23; Entre Ríos, 22; Tucumán, 20; Salta, 17 y Tierra del Fuego, 13.

Con menos de diez personas no binarias están Corrientes y San Juan (8); Chaco y Jujuy (7); Catamarca, La Pampa y Santa Cruz (6); San Luis y Santiago del Estero (5); La Rioja (3) y Formosa (2).

En lo que respecta a las edades de las personas no binarias que podrán votar en las primarias presidenciales, el 55% nació entre 1994 y 2005; el 29%, entre 1984 y 1993 y el 8%, entre 1974 y 1983.

Entre 2006 y 2007 nacieron 25 personas no binarias; nueve lo hicieron entre 1954 y 1963 y apenas uno es mayor de 70 años.

Al tomar en cuenta el total del padrón electoral, las personas con DNI no binario representan apenas el 0,003% de los ciudadanos habilitados para sufragar.

Gerónimo Carolina González Devesa, de Mendoza

Gerónimo Carolina, personas no binarias, documentos no binarios.jpg Gerónimo Carolina González Devesa, una de las primeras personas mendocinas reconocidas como no binarias.

En julio de 2021 Gerónimo Carolina González Devesa alcanzó notoriedad pública porque se convirtió en unas de las primeras personas no binarias de Mendoza en recibir su DNI identitario como tal.

El documento de identidad le fue entregado por el presidente Alberto Fernández.

"La verdad es que he sido una privilegiada, por mi situación económica, familiar y color de piel. Pero vivir lo que yo viví no es fácil ni igual para todos. Por eso, esto es un gran paso para todos. Es una gran paz interna llegar a la legalidad como yo me percibo. Un logro y un cambio en el mundo de algo que puede pasar y sumar a que llegue esta información a un montón de personas que se perciben de esta forma, pero nunca pensaron que podían ser legales", había expresado Caro Gero en una entrevista luego de que la Justicia le reconociera su condición.

Caro Gero es profesional de la medicina y contó que nunca se sintió hombre ni mujer. Para identificarse prefiere que le digan mendocine. Hasta 2018 figuraba como María Carolina González Devesa mientras que desde entonces su partida de nacimiento dice Gerónimo Carolina González Devesa.

