Solá: "No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo"

De esta manera, el canciller contestó las críticas de la vicepresidenta, quien el pasado viernes en un acto del Frente de Todos apuntó al Gabinete nacional: "Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo".

Cristina Kirchner dijo que "el lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer", y disparó: "Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores, pero necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos".

En ese marco, Solá precisó: "No me sentí aludido, pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan".

"Porque nos quieren disciplinar, en el sentido de que no nos animemos. ¿Quiénes nos quieren disciplinar? Los ataques de la Justicia, del lawfare", agregó.

En ese sentido, precisó: "Dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella".

Por último, aseguró que "hay una parte de la Justicia en la que hay lawfare", pero aclaró: "No podemos hablar de toda la Justicia porque nos quedaríamos sin justicia".