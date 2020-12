El Presidente y Cristina compartieron un acto con críticas a la Justicia

La ex mandataria dijo que "el lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer", y disparó: "Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores, pero necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos".

Por otra parte, Cristina Kirchner habló de la "pandemia macrista" y la relacionó con la situación del sistema de salud, tras lo cual consideró que uno de los "desafíos" para el año próximo será "rediseñar un nuevo sistema sanitario".

"El otro será la economía", indicó la vicepresidenta y agregó: "Sergio (Massa) dijo que el año que viene habrá un crecimiento económico. Pero yo no quiero que el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas".

Fernández tomó la palabra inmediatamente después pero evitó referirse a las palabras de la presidenta del Senado y de hecho destacó la unidad del Frente de Todos al tiempo que afirmó: "Esto de estar separados solo le permite a los pícaros llegar al Gobierno".

El Presidente centró su discurso en la defensa de la gestión realizada frente a la pandemia de Covid-19 y destacó: "Lamentablemente nos dejaron 40 mil argentinos, pero tenemos la tranquilidad de que nadie se quedó sin atención médica".

"Fuimos tan precavidos que pusimos en marcha internaciones para los que nos avisaban que podía haber casos que necesitaran aislamiento leve, y lo hicimos. Pusimos escuelas y hasta convertimos Tecnópolis. Es un lugar de aislamiento que nunca llegamos a utilizar completamente, pero lo hicimos porque supimos que la gente podía necesitarlo", subrayó.

Además, aseguró que ahora empezará el trabajo para "para vacunar a todos" y se refirió a la polémica en torno a la vacuna Sputnik V y las críticas de la oposición por las trabas en la negociación con Pfizer.

"Dicen que contratamos solo la vacuna rusa. Falso, contratamos la de AstraZeneca y también esperamos contratar la vacuna de Pfizer", subrayó el Presidente, tras lo cual apuntó contra el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, por haber hablado de los "rumores" sobre posibles actos de corrupción en la negociación con el laboratorio norteamericano.

Al respecto, expresó: "Hoy escuché decir a alguien que pudo haber corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los depósitos y no lo escuché al presidente de la UCR decir nada. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente".

Fernández reiteró además sus críticas al Poder Judicial y sostuvo que quiere "jueces dignos, honestos, probos, que hagan justicia y no que corran atrás del poder de turno".

Si bien la idea de los referentes del Frente de Todos fue dar una muestra de unidad, el acto fue convocado oficialmente para que Kicillof realizara una serie de anuncios de gestión, entre ellos, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a "800 mil nuevos beneficiarios, 300 mil de ellos en la provincia de Buenos Aires".

Además, subrayó una inversión de "8 mil millones de pesos para que se duplique la ayuda a los comedores escolares" durante el verano.