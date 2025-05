Sipemom no adhirió al paro de los choferes de micros convocado por la UTA

"Lo último que ofrecimos fue un sueldo remunerativo para mayo de $1.240.000 y $50.000 no remunerativo; para junio un remunerativo de $1.270.000 y $50.000 no remunerativo y para julio un remunerativo de $1.310.000. Se cayó la negociación. La UTA no aceptó ninguna de las opciones que ofrecimos", sostuvo a Noticias Argentinas uno de los empresarios que participó de la reunión.

Por su parte, desde el gremio reclamaron un básico de $1.700.000, por lo cual el ofrecimiento quedó lejos del pedido y las tratativas terminaron fracasando.