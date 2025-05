Luis Caputo dijo que trabajan para que "se usen los dólares sin dar explicaciones"

El ministro indicó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco central, el Ministerio de Economía y ARCA.

caputo.jpg

Luis Caputo: remonetizar la economía con dólares

Caputo dijo que es necesario que la economía se remonetice y lo “más lógico es que se realice en dólares. No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, explicó.

El ministro apuntó en que la idea es “no dar explicaciones sobre lo que gastes sin tener que dar explicaciones. Más allá de que no estaba bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”.

dólar soja.jpg

Sobre las retenciones

Consultado sobre la posibilidad de que la baja de las retenciones al agro quede quede firme, Caputo insistió en que “si las condiciones macro dan siempre hay posibilidades de bajar retenciones”, pero evitó dar certeza.

Explicó, además, que la baja temporal otorgada fue porque se temía una sequía, que finalmente no ocurrió y hubo una baja de precios que luego se recuperó. “Dentro de pocos años el campo y la energía nos van a dar dos campos”.

El problema de Argentina “no son los dólares sino la recaudación y en consecuencia no hay margen para errar en la secuencia de la baja impositiva”, dijo.