Sindicato petrolero elogió el Mendoza Activa pero pidió ser escuchado por Rodolfo Suarez

También destacó que “en Desfiladero Bayo han hecho cuatro pozos, dónde está trabajando Quintana Well Pro, y han tomado a todos mendocinos”.

“Gente que había quedado desocupada y está trabajando porque van a hacer un total de 8 pozos de 1.200 metros. Hay una proyección hasta marzo del año que viene. Y sí esto da resultado en 2023 podría mejorar. Eso generaría mucho más puestos de trabajo en equipos de perforación y workover”, anticipó Matamala.

"No somos figuretis"

Pero después consideró que “sería bueno que el gobierno provincial se acerque porque nosotros no somos figuretis y lo que queremos hacer es trabajar en conjunto. Me he cansado de decirlo. Sí el gobierno se acercara como lo hizo Omar De Marchi (diputado nacional), podríamos llevar adelante proyectos para levantar al sector y generar más fuentes de trabajo”.

“Queremos que nos escuchen, nada más. Hay que cambiar el pensamiento del gremialismo pesado, nosotros apelamos al diálogo. No es momento de choques”, afirmó Matamala.

Y ejemplificó: “Si el gobierno de Mendoza replicara lo que hacen en Neuquén y fuera con nosotros a negociar, sería muy distinto. El sector petrolero sale adelante en esa provincia, no sólo porque son 26 mil afiliados, sino también porque el gobierno acompaña. Eso demuestra unión. Que después discutan es aparte”.

“Nosotros estuvimos en la asunción de Marcelo Rucci como secretario general y estuvo el gobernador Omar Gutiérrez presente. Si nosotros llegáramos a eso, sería mucho mejor y lograríamos más fuentes de trabajo”, sostuvo.

Va por la reelección

El próximo 7 de enero se llevarán a cabo las elecciones en el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja. Serán un total de 1.141 los afiliados habilitados para votar la conducción del próximo período 2022-2026, distribuidos en los yacimientos Norte y Sur de suelo mendocino.

La Lista Azul y Blanca que encabeza el actual secretario general, Julián Matamala, es la única que se presentó y tendrá como candidatos también a Néstor Pérez como secretario adjunto y Sebastián Aguilar como secretario gremial.

Matamala consideró: “Hemos sumado gente joven porque creemos que es el momento de que el sindicato crezca y siga la misma trayectoria que uno ha llevado. Eso es lo que he enseñado a mis dos hijos y a la comisión directiva que presentamos”.

Al hacer un balance de este último año, comentó que “hemos podido proteger fuentes de trabajo en la pandemia y hemos llegado a buenos acuerdos con los empresarios”. El gremio logró un aumento del 35% en la paritaria 2021-2022 y un bono del 15% para este fin de año. Además consiguieron firmar la continuidad laboral en el yacimiento Corcovo, entre otras negociaciones importantes para sus afiliados.

También destacó la buena relación con Gabriel Barroso, titular del Sindicato de Petroleros Privados, para llevar adelante gestiones en conjunto: “Los secretarios generales no trabajamos para nuestros egos sino para nuestros trabajadores, con Gabriel compartimos ese pensamiento y ha dado frutos”.

Proyecciones de YPF

Sobre la relación con la principal petrolera del país, Matamala manifestó: “Tuvimos una reunión con Sergio Affronti y otros referentes de YPF. En el 2022 estará todo muy tranquilo. El acuerdo que firmamos con ellos es que habrá activos 9 equipos de workover y 8 de pulling. No se va a bajar ninguno. Para nosotros es un logro importante porque no se va a quedar la gente sin trabajo”.

“Con Obras y Mantenimiento va a haber bastante trabajo porque tienen que hacer baterías”, añadió y también adelantó que “se está hablando de hacer 4 pozos de petróleo pesado en octubre o noviembre de 2022 en Llancanello de 1.900 metros”.

Por otro lado, consideró que “sí YPF pudiera levantar el no convencional en Malargüe sería muy positivo, porque es un departamento muy olvidado. La dirigencia política lo ha postergado y es una zona netamente petrolera. Eso sería muy bueno para todos”.

La lista

Secretario general: Julián Matamala.

Secretario adjunto: Néstor Pérez.

Secretario de actas: Gabriel Boemi.

Secretario gremial: Nelson Aguilar.

Tesorero: Juan Còrdoba.

Vocales: Julián Emanuel Matamala y Hernán Martín.

Vocal suplente: José González.

Revisores de cuentas titulares: Fabián Moyano, Sergio Matamala y Alexis De la Llana.

Revisores de cuentas suplentes: Mario Moya y Omar Román.

Fuente: Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo.