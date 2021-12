Mendoza Activa III obtuvo media sanción de Diputados por una amplia mayoría

La iniciativa remitida por el Ejecutivo -que ahora deberá pasar al Senado para obtener la aprobación definitiva- incluye los programas Mendoza Activa Infraestructura Productiva Municipal, Mendoza Activa Hidrocarburos III, Pre Enlace y Enlazados con Continuidad, y Mendoza Activa Promoción Turística Cultural, siguiendo con la línea que inició en 2020.

“Es un proyecto importante para la generación de empleo, para la reactivación de la producción, la comercialización de productos y servicios locales y la instalación de nuevas inversiones en la provincia”, dijo Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, durante el tratamiento en el recinto.

Balance del Mendoza Activa

Tras hacer un repaso de lo que significó Mendoza Activa I y II, el legislador sostuvo que en su primera edición, la Provincia asignó unos $5.200 millones, se hicieron 10 convocatorias, con más de 3.300 proyectos de inversión en las distintas líneas. En la segunda, la asignación de recursos fue de más de $13 mil millones, con más de $40 mil millones de inversión privada, en cuatro convocatorias en las que se presentaron alrededor de 5.200 proyectos. “Esto demuestra que el sector privado apuesta por esta herramienta”, señaló.

“El Gobierno diseñó un programa dentro de las posibilidades que se tenían, que ha venido a funcionar como un incentivo adicional y como un motorizador de ideas y proyectos y tiene impacto positivo en la economía provincial”, subrayó el diputado radical.

Respecto a las novedades que trae en esta oportunidad Mendoza Activa III, indicó que están “relacionadas a los alcances de las líneas específicas ya que se agregan 4 líneas nuevas con un impacto social mayor, una relacionada a la devolución de fondos a los proyectos de organizaciones deportivas; la línea de primera vivienda familiar, que se ha incorporado para las familias que puedan acceder a construir con una devolución que puede llegar al 55%. Y otra relacionada a los municipios, referida a infraestructura, y la cuarta, está vinculada a la conectividad, para llegar a zonas donde no hay conectividad y ampliar así el servicio de internet”.

Mendoza Activa III.jpg El ministro de Economía, Enrique Vaquié, dio detalles de las nuevas líneas que incluirá el programa Mendoza Activa III.

Cambios en el proyecto

Asimismo, hizo referencia a las modificaciones que fueron introducidas al texto original del proyecto y que surgieron durante el análisis en comisiones, como por ejemplo, lo concerniente a los remanentes que pudieran ir quedando de las ediciones anteriores de Mendoza Activa, para que sean reasignados a tres programas específicos: Mendoza Activa III, Emprende Semilla y Mendoza Futura.

Además se incorporó la ampliación de la edad de los beneficiarios y beneficiarias de programas de empleo como Enlace y Enlazados, abarcando a la población económicamente activa con la edad límite de 60 años para las mujeres y de 65 años para los varones; se aclaró en relación a la contribución que el Gobierno realizará a aquellas personas que participen del programa Pre Enlace, que el beneficio al que accederán será del 15% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y se sumó el compre local, entre otros puntos.

A su turno, Marisa Garnica (FdT-PJ) adelantó el voto positivo del bloque al indicar que “esta propuesta es necesaria, es positiva y viene a ayudar a un sector de la población mendocina que tiene plata en el colchón. Necesitamos que ese dinero que está guardado reactive la economía de la provincia, no sólo ayuda al privado que está complicado sino al comerciante, al empresario, teniendo preponderancia el compre mendocino para que esos fondos queden en Mendoza”.

La diputada reconoció “la tarea conjunta que se ha hecho. Este programa es mejor porque ya hay experiencia”, tras lo cual señaló que “entendemos que esta es la manera de trabajar los proyectos y consensuar, sabiendo que es necesario trabajar para otro sector que no tiene ningún sustento económico para acceder a estos programas”.

En la misma línea, el presidente de esa bancada, Germán Gómez, puntualizó que “en este proyecto se han implementado nuevas líneas que lo han mejorado. En aquel momento dijimos que era necesario ver cómo se comportaba en la realidad, y vemos que se ha trabajado de manera armónica. Este proyecto lleva un avance muy importante, es indispensable fomentar la inversión, el Estado es el que debe fomentar la inversión”.

Mailé Rodríguez (FIT), justificó el voto negativo subrayando que “otorga beneficios a los que tienen la plata y no la utilizan para la generación de empleo. Es ya una costumbre profundizar la precarización laboral para la juventud, sobre todo”. Además, dijo que “se sigue beneficiando también a aquellos sectores que se encargarán de la explotación de hidrocarburos”.

De igual modo, Mario Vadillo (CxM), no acompañó la iniciativa manifestando que “hemos acompañado estos programas por la crisis y lo veíamos como un motorizador de la economía. En esta oportunidad, la plata no sale de debajo de los árboles, se está usando una herramienta económica que debe estar orientada a los sectores que no tienen nada, como en el caso de los alquileres”. “Tenemos que centrar el foco en el ciudadano que no tiene recursos. Estos programas no tienen que centrarse en polirubros. Le damos plata a los que ya tienen plata”, expresó.