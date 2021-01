Sigue la polémica en el Hospital Universitario

Jorge Juri ingresó al Hospital Universitario en 2013 ganando un concurso para cargo docente. Las autoridades de la UNCuyo consideran esos cargos como interinos y que deben ser renovados cada fin de año. Lo sorpresivo es que el ex director siguió trabajando normalmente este año y recién transcurridos casi 20 días del mes de enero se encontró con que no podía seguir. Además, según él mismo dijo, nunca fue notificado de modo de evitarle pasar un momento desagradable como el que vivió cuando fue a cumplir su tarea y no se lo permitieron. Incluso se encontró con pacientes que él atendía y no supo qué decirles.

"Cuando intenté obtener explicaciones sólo me dijeron que era una orden de arriba", dijo Juri y añadió que aún no lo han notificado sobre el cese de su trabajo.

El diciembre pasado este médico renunció como director del Hospital Universitario en desacuerdo con el cierre de la sala Covid que había sido inaugurada en mayo, aunque las autoridades universitarias advirtieron que podría reabrirse si fue necesario. Para el afectado las autoridades de la UNCuyo apelan a "políticas de adoctrinamiento y sometimiento".

La situación padecida por Juri fue denunciada en las redes sociales por la agrupación Unidad por la Universidad Pública.

Embed Desde Unidad por la Universidad Pública queremos expresar nuestro repudio por el despido de quién hasta el mes de... Publicado por Unidad por la Universidad Pública - UNCuyo en Miércoles, 20 de enero de 2021

También se expresó el gremio Fadiunc, por medio de un comunicado bajo el título "¡Basta de despidos en el Hospital Universitario!". Dice el documento en uno de sus párrafos más importantes que "la nueva Junta Directiva (del Hospital) ha decidido no renovar las designaciones interinas a algunos/as docentes asistenciales, con más de 3 años de antigüedad en la Institución, desconociendo los acuerdos paritarios locales entre Fadiunc y la UNCUYO. A diferencia de lo ocurrido a finales del 2020, los cargos en los que estos/as profesionales desempeñan sus funciones son cargos genuinos, de planta y que cuentan con el presupuesto correspondiente".

Desde la UNCuyo explicaron que a Juri y a los otros profesionales se les terminó el contrato en diciembre y el Comité Epidemiológico, que integran profesionales de la salud, decanos y otras autoridades de la casa de estudios, decidió no renovarles el vínculo.