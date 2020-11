Sigue la carrera para cubrir 2 vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones

imagen.png Un momento de las entrevistas por Zoom a cargo de los seis consejeros desde Buenos Aires con los postulantes.

Allá, los miembros de la Comisión de Selección, quienes al final de este proceso deberán proponerle al Presidente de la Nación dos ternas de candidatos para cubrir los cargos en las salas A y B.

Y acá, más precisamente en la biblioteca de los Tribunales Federales de Mendoza, en España y Pedro Molina de Ciudad, los aspirantes a ocupar esos puestos, que entre 2018 y 2020 dejaron vacíos por jubilación los magistrados Juan Antonio González Macías y Olga Pura Arrabal.

Todos los postulantes llegaron a esta instancia tras haber rendido, en 2018, el concurso número 409, que el Consejo de la Magistratura habilitó para evaluar a quienes se anotaran para suceder a González Macías.

Sin embargo, en agosto de 2020 el concurso 409 fue ampliado para cubrir la vacante que Olga Arrabal había dejado en la Sala B de la Cámara Federal cuando dimitió a poco de iniciada la pandemia de coronavirus.

Originalmente, la orden de mérito, establecida oportunamente en base a las calificaciones, contempló a por lo menos quince personas. Pero algunas fueron quedando en el camino por impugnaciones o porque ya habían asumido en otros cargos o estaban a punto de hacerlo.

Entre estos últimos figuran Pablo Salinas, quien la semana pasada asumió como juez de sentencia en el Tribunal Oral Federal Criminal 2, y Pablo Quirós, quien pronto quedará al frente del Juzgado Federal 2 (atiende causas civiles y comerciales) que está sin juez titular desde 2017, cuando Olga Arrabal renunció para irse a la Cámara de Apelaciones.

Caras conocidas y no tanto hubo de este lado del Zoom para ser preguntados y para responder acerca de diversos tópicos, como el funcionamiento de la Justicia y lo que hay por mejorar.

Entre las primeras, las de Francisco Javier Pascua (54), quien perteneció a las filas federales de la Justicia años atrás y actualmente se desempeña como jefe de los fiscales del MPF del Valle de Uco; Sergio Rocamora, ex director de Tránsito, ex apoderado legal de Luján y ex titular de Defensa del Consumidor, quien se ha presentado en varios concursos en la Justicia Federal pero que nunca logró el puesto porque la política no lo catapultó, y Alfredo Dantiacq Sánchez, juez civilista de Mendoza e integrante del Tribunal de Gestión Asociada número 3.

Viviana Beigel, abogada de los Derechos Humanos, representantes de mujeres víctimas de violencia de género y pareja de Pablo Salinas, también estuvo en el Zoom porque está en carrera para las vacantes de las Salas A y B. Sin embargo, no es la única mujer porque Ana Paula Zavattieri, quien se desempeña como secretaria de Cámara de los Tribunales Federales, también está en la nómina de aspirantes.

Completaron la tanda de candidatos el titular de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, Sebastián Soneira; Emanuel Saldi, Federico Baquioni, Mauricio Martínez Rivas Ruzo y José Elías.

Lo que viene

Sin fecha límite a la vista, la Comisión de Selección deberá elegir a seis personas y conformar dos ternas de aspirantes. Una para el cargo de la Sala A y otra para el puesto de la Sala B.

Las enviará al Poder Ejecutivo Nacional, que elegirá a uno de cada terna -indistintamente del número de orden que ocupen- y los propondrá al Senado nacional para convertirlos en los sucesores de González Macías y Arrabal.