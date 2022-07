Si el docente no se suma al paro, la DGE aclaró que los alumnos ausentes tendrán falta injustificada

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno le dijo no a la cláusula gatillo tras el primer día de paro docente y de la Salud

Qué dice la DGE sobre las faltas en los días de paro

"La circular recibida hoy establece que se colocará, en el caso que el docente adhiera al paro, ausente justificado al alumno. Y en el caso que el docente no adhiera, pero el estudiante no asista, se colocará ausente injustificado", se lee en el comunicado de uno de los colegios mendocinos.

Sigue así: "Pedimos disculpas ante lo sucedido ya que, hasta el día de ayer (lunes), no habíamos recibido tal información".

Desde la DGE confirmaron que el criterio a seguir será el indicado en dicha circular. Obviamente, no faltaron lecturas políticas sobre la medida, teniendo en cuenta que muchos padres la conocieron casi al mismo tiempo en que una multitudinaria marcha a Casa de Gobierno se metía de lleno en la agenda pública de la provincia.

paro estatales 26 de julio de 2022.jpg La marcha a Casa de Gobierno de este martes 26 de julio.

De cara al segundo día en la huelga de estatales, y tal como ocurrió a principios de semana, se multiplicaron las instituciones -incluso de gestión privada- que anticiparon un alto acatamiento:

colegio comunicado.jpg Uno de los comunicados a los que puso acceder Diario UNO. El lunes, el tono era similar.

Paro docente: los números no son neutrales

Los gremios aseguraron que más de 25.000 personas marcharon durante la jornada inicial de una huelga de la que participaron SUTE, Sadop y Ampros, además de Casinos, Judiciales, Atsa, Sitravi, Bancarios y la CTA de los trabajadores Mendoza, entre otros.

El acatamiento es un punto en discusión, porque mientras desde los sindicatos hablan de un nivel por encima del 85%, desde el Gobierno calcularon poco más del 30% para gremios como el docente, guarismo este último que no se confirmó entre los periodistas que visitaron las escuelas personalmente.

paro estatales 26 de julio.jpg La manifestación de los estatales llegó a Casa de Gobierno alrededor del mediodía del martes.

¿Se termina el efecto ítem aula?

Esther Linco Lorca, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) recalcó que "Mendoza perdió el miedo al ítem aula".

"Recientemente se nos ha ido el 46% de nuestro salario. Hemos perdido un montón, pero la humillación supera la economía (...) La fuerza de este paro reside en la unidad y seguir trabajando en conjunto. Nadie se salva solo”, agregó la dirigente.

Claudia Iturbe, Secretaria General de Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) subrayó que el 44% de la población es pobre. “Estamos luchando por todos, nuestros alumnos y nuestros pacientes", dijo.

A su turno, Carina Sedano, Secretaria general del SUTE, aseguró que la movilización de este martes “fue una muestra de dignidad”. “La calidad educativa no es cuando los trabajadores cobran por debajo de la inflación, o cuando no tienen bancos, sillas o cierran las escuelas porque no tienen gas”, se quejó.

Por último, la secretaria del sindicato docente recordó que este miércoles se concretarán movilizaciones y asambleas en los departamentos de la provincia.