Sergio Palazzo, el diputado nacional por Buenos Aires que se crió en Pedro Molina

Oriundo de Guaymallén, Palazzo lleva 12 años al frente del gremio de los bancarios y ha logrado ganar cierto prestigio dentro de la dirigencia sindical argentina por las conquistas logradas para los trabajadores del sector, como el bono de $100.000 que cobraron este año por el Día del Bancario.

Casado y padre de 5 hijos por mucho tiempo fue "el Gordo Palazzo" hasta que por razones de salud se sometió a una dieta estricta y hoy, a los 59 años, luce una figura más estilizada, al punto de que llegó a bajar 50 kilos.

En nuestra provincia trabajó en los bancos de Mendoza y el Nación. Allí fue delegado gremial hasta que emigró a Buenos Aires y asumió la conducción de La Bancaria luego que cayera detenido José Zanola, por cauas de corrupción.

"Viví mi niñez en la Media Luna y por supuesto soy hincha del Boli (Atlético Argentino). En ese club fue presidente un gran amigo -el Loco Kelly Gómez- que murió por Covid en 2020 y fue un hombre muy comprometido en ayudar a los chicos más necesitados. Me dolió su partida".

Palazzo vuelve a Mendoza en forma asidua para visitar familiares y amigos. "Mi mamá sigue viviendo en Pedro Molina y también dos de mis hijos están allá. Además mi hermano y sobrinos".

Es apasionado por el fútbol y así como en Mendoza se identifica con el "Boli de San José" en Buenos Aires sigue a Independiente de Avellaneda e integra la comisión directiva en la que acompaña al presidente, otro sindicalista, Hugo Moyano.

"Reitero que no me olvido de mis orígenes y en todo lo que pueda ayudar a Mendoza lo voy a hacer, más allá de que ahora fui votado en la provincia de Buenos Aires, algo de lo que soy consciente y por lo que me he comprometido a trabajar", aseguró.

Con casi 12 años al frente de La Bancaria ahora Palazzo se prepara para ser reelecto el 16 de diciembre cuando el gremio realice la asamblea anual en la que el mendocino irá nuevamente al frente de la lista, avalado por las 53 seccionales del país.

Cuando fue propuesto como candidato a diputado por el justicialismo, Palazzo hizo público su agradecimiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al hijo de ella, Máximo Kirchner, aventando el rumor que circulaba entonces en algunos medios habitualmente críticos al Gobierno acerca de su enemistad con el kirchnerisno. Extendió su gratitud al presidente Alberto Fernández y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Soy un hombre del Movimiento Obrero y milito en la Corriente Federal de Trabajadores, pero por sobre todas las cosas soy orgullosamente bancario y secretario general de la Asociacion Bancaria.Servirá este lugar de lucha pues, para ayudar a construir un País mejor, con empleo, diversidad y derechos para todos y todas, ese será mi compromiso", dijo entonces Palazzo.