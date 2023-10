Sergio Massa llamó nuevamente a la unidad nacional y homenajeó a Raúl Alfonsín

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Massa consideró que al margen de los acuerdos "la gente elige libremente"

Massa en Tucumán1.jpg Sergio Massa estuvo en la asunción de Osvaldo Jaldo, como gobernador de Tucumán. Lo acompañó Axel Kicillof y también estuvo el mandatario saliente, Juan Manzur.

Massa evocó a Raúl Alfonsín

Al brindar un discurso desde la Casa de Gobierno, Massa sostuvo que "el norte argentino se va a transformar en el corazón económico del Mercosur y en el punto de encuentro entre el océano Atlántico y el Pacífico".

Y en una nueva convocatoria al radicalismo, rindió homenaje a Alfonsín, a quien definió como "ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", y de quien destacó su apuesta por la "unión nacional".

Así, y tal como hiciera el fallecido ex presidente del radicalismo, Massa citó el preámbulo de la Constitución Nacional en el objetivo de "construir la unión nacional para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".

Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria. Por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional les pedimos que nos acompañen

En el cierre de su mensaje, convocó a la militancia a "seguir adelante" porque "falta un paso más", en referencia al balotaje del 19 de noviembre.

En un acto de gran despliegue de dirigentes peronistas, participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, entre otros.

