Sergio Massa dijo, a poco de asumir: "Argentina no necesita salvadores"

"Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo", aseguró el líder del Frente Renovador.

El futuro superministro se tomó un momento para respaldar a Fernández: "Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y del futuro del país".

"No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo", resaltó el titular de la Cámara baja.

Señaló que trabajará "con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento".

"Le agradezco al presidente Alberto Fernández la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera", agregó Massa.