Massa se reunió en Olivos con el presidente: el lunes define su equipo y el miércoles anuncia medidas

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado publicó una foto del encuentro en la Residencia Presidencial y añadió: "Lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas".

Al justificar la decisión de crear un superministerio, Alberto Fernández indicó: "Concentrar la definición de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto donde estamos.

Además, recordó que conoce al tigrense "desde hace muchos años" y que trabajaron "juntos pensando en una Argentina desarrollada, moderna y con inclusión social".

"Conociéndolo, sé que en este momento pondrá su esfuerzo y trabajo para alcanzar las soluciones que la economía argentina demanda", remarcó.

Como cierre de su hilo de Twitter, el Presidente agradeció a Silvina Batakis y a Daniel Scioli "por el compromiso político y desprendimiento personal que han demostrado", así como también al resto de "los funcionarios salientes que comprendieron la gravedad de la hora y permitieron esta reorganización tan necesaria".

"La realidad de muchas familias argentinas nos señala que no hay tiempo que perder. Es momento de sumar y avanzar", concluyó.

Por su parte, el líder del Frente Renovador brindó unas escuetas declaraciones a la prensa y pidió a los periodistas: "No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios. No se presten a mala información".

"El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara (de Diputados). Les pido que me dejen trabajar el fin de semana", afirmó el superministro.

Al ser consultado sobre la reacción de los mercados tras su designación como titular de la cartera de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Massa manifestó: "Hay que trabajar, porque todavía falta mucho, hay que seguir trabajando".

