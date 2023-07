Sergio Massa a Cornejo: "Lo veo nervioso porque fue rechazado por 7 de cada 10 mendocinos"

Cristina-Kirchner-Julio-Cobos-campaña-electoral-2007.jpg

Durante el envío televisivo aprovechó el recuerdo para contraponer aquel Cornejo al actual: "En ese momento era un tipo de diálogo, de consenso. Que de alguna manera planteaba que teníamos la necesidad de construir una patria mirándola de una manera integral. Y me parece que el poder no nos puede cambiar, que por conseguir un voto gritamos, descalificamos, faltamos el respeto".

El ministro demostró la habilidad discursiva que posee y a la vez la estrategia política que desarrolla cuando resaltó que aquellas formas de Cornejo van en contramano con la "tradición democrática que tiene Mendoza, y con la idea de no permitir las reelecciones indefinidas, que con esta vuelta carnero de Cornejo parece no respetar".

"No hay que jugar a la destrucción del otro"

Sergio Massa en 7D.JPG El ministro de Economía, Sergio Massa defendió la decisión de ponerle fin a las retenciones que pagaban las economías regionales por exportar.

Siempre en un tono calmo, Massa también se refirió al precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, el mendocino Luis Petri, que este martes calificó de parche a la medida de ponerle fin a las retenciones de las economías regionales, como es el caso del vino y el mosto y le facturó al mismo Massa que en vez de pensar en resolver las problemáticas económicas sólo se concentra en cómo ganar las elecciones.

"Ponerle fin a las retenciones no es un parche, es sacarle un impuesto a los productores, ellos tendrían que festejarlo", retrucó el precandidato a presidente.

También invitó al "halcón bullrichista" a hacer memoria de la cercanía que ambos tuvieron hace unos años y rememoró que Petri y el hoy presidente de la UCR, Gerardo Morales lo acompañaron a la convención de Gualeguaychú, "cuando tuve la idea de buscar una coalición transversal y amplia. Hace poco me mandaron una foto compartiendo un evento social con Luis. Yo creo que no hay que jugar a la destrucción del otro", le marcó al sanmartiniano.

Y remató: "Cuando uno tiene la necesidad de hablar mal de otro, es porque no puede defender lo que uno piensa".

Sergio Massa y Julián Imazio.JPG Sergio Massa con el conductor de Séptimo Día, Julián Imazio.

Consejo al PJ mendocino: "Hay que ir casa por casa y pedir disculpas por lo que no hicimos"

Consciente de las dificultades que tiene el peronismo mendocino para recuperar aquel protagonismo que supo tener hasta el 2015 cuando terminó la gestión de Francisco Pérez, y del escaso apoyo que tuvo el PJ en las PASO de junio pasado, Massa les recomendó volver a las bases y acercarse al votante.

"Hay que ir casa por casa a contarle a los mendocinos lo que queremos hacer y pedir disculpas por lo que no hicimos", le aconsejó el ministro a los dirigentes locales y les remarcó que deben hacerlo con humildad.

El ministro también enumeró algunas políticas dirigidas a Mendoza, que le quedan pendientes a la gestión presidencial y priorizó mayores inversiones en el tren General San Martín, mejorar los pasos limítrofes con Chile y la infraestructura de diques.

En otro tramo de la entrevista que realizaron el conductor de 7D ,Julián Imazio y sus panelistas Rosana Villegas y Agustina Fiadino, Massa remarcó el respaldo económico que le dio a la obras de cloacas que le había pedido el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, hoy compañero de fórmula de Omar De Marchi, como muestra de que su estrategia política no es pelear con dirigentes por las diferencias ideológicas, sino priorizar las necesidades de las comunidades que representan.

Un guiño para Matías Stevanato

En política se asumió muy cercano al vicegobernador Mario Abed y a Julio Cobos, pero a la par resaltó la estrecha relación que lo une con Gabriela Lizana, hoy referente del Frente Renovador en Mendoza, y sumó a los hermanos Félix, a Martín Aveiro y a "Mati Stevanato que está demostrando que es uno de los mejores intendentes de la Argentina", soltó como gran elogio al intendente de Maipú.

"Con algunos me puede encontrar en el mismo espacio político, y con otros no, pero si son de buena fe y si no andan con el martillo rompiendo vidrios y piensan en la Argentina, yo trato de entenderme", concluyó.