Petri le facturó a Massa que "en vez de resolver la economía esté pensando en cómo ganar una elección"

Y usó el mismo calibre crítico para disparar contra el ministro peronista que peleará por la presidencia. "Lo lamentable es que el que se postula para resolver los problemas económicos de los argentinos es el que los está generando. Él en lugar de pensar cómo resolver los problemas económicos esta pensando en cómo ganar una elección".

¿A dónde irán los votos de Petri en las elecciones provinciales?

Esta semana se conocieron detalles de una encuesta de la consultora local Sociolítica que salió a medir intención de votos de los mendocinos a la hora de elegir a su futuro gobernador, luego de cómo quedaron definidas las candidaturas tras las PASO.

En ese buceo, las encuesta pretendía también pronosticar cómo se podría repartir o a dónde iría ese 17% de los votos mendocinos, unos 165.000 sufragios, que en las PASO apoyaron a Luis Petri, en aquella contienda en la que enfrentó a Cornejo.

Alfredo Cornejo con Luis Petri.jpg En las PASO para gobernador Luis Petri obtuvo el 17% de los votos, y la gran incógnita que buscan resolver los encuestadores y que devela a los mismos referentes de Cambia Mendoza es a dónde irán a parar esos votos en las elecciones generales.

El vaticinio de los encuestadores indican, que -al menos por el momento-, una mitad de ese caudal de votos respaldaría a Cornejo, y que el 50% restante migraría a otras fuerzas, aunque descartó que fuesen a respaldar a Omar De Marchi, quien siguiendo ese mismo sondeo ha crecido menos de un punto desde aquellas PASO de junio a la fecha.

Este martes el mismo Petri se refirió a ese importante caudal de votos que lo respaldó, y que en definitiva fueron el trampolín para que luego fuese ungido como precandidato a la vicepresidencia de Bullrich.

"Yo no creo que sean 'mis votos'. Creo que son del espacio Cambia Mendoza e hicieron que sea el espacio más votado, con más del 42%. No hay dirigentes políticos que tengan los votos escriturados", descartó y añadió -por si hiciera falta remarcarlo- que está trabajando "para que Cornejo sea gobernador y para que todas las propuestas que los mendocinos valoraron en nosotros estén plasmadas en las propuestas que Alfredo Cornejo lleve".

A su entender, esa estrategia contribuirá a que Cornejo tenga altísimas chances de recuperar el sillón de San Martín que dejó en 2019.

Puja para que haya cambios en la Lucha Antigranizo

Entre las propuestas que Petri impulsó en su campaña a la gobernación, y que pretende que Cornejo retome, está la de modificar el sistema de Lucha Antigranizo y mutar del combate aéreo que hoy se aplica a la colocación de malla, que según Petri es más efectiva a la hora de proteger la producción mendocina.

Este martes, el ahora aspirante a llegar a la vicepresidencia insistió en que habló del tema con Cornejo y detalló que se trata de subsidiar tasa para que los productores puedan acceder a la compra de esa malla.

"Lo vamos a seguir proponiendo, lo he hablado con Alfredo y de llegar a la Legislatura también lo vamos a presentar como proyecto de ley, porque es imprescindible que nuestros productores lleguen a cosechar. Ellos no quieren subsidios, ni recuperar programas para que los asistan en caso de granizo, y está claro que el sistema de lucha activa con aviones no ha dado los resultados esperados. Todos los años hay muestra de que fracasa y nosotros queremos ir a un sistema confiable y que sea eficiente".