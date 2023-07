Cornejo y el peronismo subieron en cantidad de votos, según la última encuesta de una consultora local

presentacion creditos Proviar-peronismo.jpg El peronismo puede salir fortalecido gracias a la elección nacional del 13 de agosto.

Del 20,3% que arrojó el escrutinio definitivo para su fórmula junto a Daniel Orozco, avanzaron 0,6%, registrando 20,9 puntos. Si el dato es correcto o se asemeja a la realidad, la preocupación en las oficinas de Chacras de Coria es triple: hay un estancamiento de la adhesión popular, una subida del respaldo a Cornejo y, sobre todo, los votos de Petri no se están sintiendo atraídos por la principal opción opositora. Siempre ateniéndose a lo que reveló Sociolítica.

► TE PUEDE INTERESAR: Patricia Bullrich vuelve a Mendoza y hará campaña sólo con los radicales que "se la jugaron" por ella

Malos números para De Marchi y Cambia Mendoza

No es lo que evalúan en el demarchismo, donde afirman que el fenómeno Petri efectivamente se partirá, pero que les otorgará al menos la mitad de sus votos a ellos; llevándolos a superar los 250 mil sufragios que (números más, números menos) obtuvo el ex gobernador en las primarias. Incluso estiman que su crecimiento está garantizado y apuntan a seguir "llevándose" votos peronistas y de indecisos.

"De Marchi no termina de cruzar a la otra vereda. Por lo menos está expectante; ha llegado a un amesetamiento claro, pero no a su techo", explicó a Diario UNO Stahringer. "Logra sacar un poco de los dos extremos: peronismo y UCR, pero para conquistar a los que todavía no están seguros deberá tender una estrategia más seductora; apuntar al campo de indecisos", cerró.

Orozco y De Marchi en su búnker.jpg Según estos números, De Marchi aún no logra consolidar un crecimiento respecto a las PASO.

Para el encuestador, los que todavía no tienen su voto definido siguen siendo más propensos a irse a los dos partidos históricos que a quedarse en la avenida del medio que les ofrece el actual diputado nacional. Lo que sí dejan en claro sus números es que la única dispersión que se ve en el tablero la sufrió precisamente Cambia Mendoza y no otro. Exhibe más de 8 puntos menos que en el resultado de la PASO.

► TE PUEDE INTERESAR: Según una encuesta de Aníbal Urios, Patricia Bullrich será la presidenciable más votada

Cifras del peronismo y la causa Las Heras

"El caudal propio de Omar Parisi fue de siete puntos, o un poco más. No es que él absorbiera a gran parte del peronismo. Debe tenerse en cuenta que llegó a encabezar una oferta del PJ, pero con poco nivel de respaldo explícito hacia él. De ese 15% que obtuvieron, poco es suyo; o por lo menos es discutible", apuntó Stahringer sobre la actualidad justicialista.

Según él, en esa posible debilidad están las oportunidades del PJ, ya que habría sido positivo que se mostraran juntos. Con algunos más a regañadientes que otros, los tres sectores que perdieron la interna decidieron exhibirse unidos y acompañando. A eso debe sumarse el efecto Sergio Massa, que puede haber logrado alinear también al votante peronista, piensa el encuestador.

Por último, el sondeo apuntó a ver qué pasaba en los municipios. De los 18, a Las Heras se la ha denominado algunas veces "la madre de las batallas" por tres motivos: porque ahí está Daniel Orozco, candidato a vicegobernador de De Marchi; porque el propio Orozco viene de estar muy cercano a Cornejo y finamente decidió ir por fuera; y además, por la serie de acusaciones judiciales contra sus funcionarios, pero que también lo tienen al propio señalando presuntas irregularidades a otros dirigentes.

Omar De Marchi Daniel Orozco Janina Ortiz.jpg Los números marcaron que la gente no tiene en claro qué pasa en las causas judiciales alrededor de la intendencia de Las Heras.

¿Esto afecta en la mirada ciudadana, o no es demasiado tenido en cuenta? Stahringer se inclina por la segunda opción: "Es muy poco el nivel de conocimiento de la gente de lo que pasa en las causas de Las Heras. Es más que nada confusión, y además no ha superado demasiado las fronteras del departamento. Nadie tiene claro lo que ha pasado: personas que parecen víctimas y victimarios a la vez. Todo difícil de comprender", opinó.

Fuera de eso, su equipo realizó un promedio de intención en cuanto al voto, para ver si en los departamentos hay más predilección por oficialismos o por cambiar de rumbos. Ahí, los candidatos de Cambia Mendoza obtienen el 34%; los peronistas el 22,9% y La Unión Mendocina, el 18,2%. Todo a partir de 1.636 personas consultadas en 16 de las 18 comunas.

► TE PUEDE INTERESAR: El otro peligro que acecha al peronismo mendocino con la baja participación de votantes