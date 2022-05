Sergio Marinelli también pidió que el dinero de Portezuelo se discuta por ley en la Legislatura

“A mí me parece lo mejor. Hay que ver cómo se da la discusión. Si se da con un gran consenso, la ley va a salir naturalmente. Y si no se logra, es una manera de garantizar políticas en el mediano plazo”, afirmó. Según sus palabras, es una forma de que no haya tantas idas y vueltas acordes al color político gobernante. “Porque invertimos y tenemos la posibilidad de que después cambie (el proyecto) en una administración futura”, apuntó.

Marinelli.jpg Cinco años más de gestión. Hace días, Sergio Marinelli se transformó en el primer funcionario reelecto al frente de Irrigación. Igual, dijo que muchas de las obras trascenderían su paso por el área.

“Este país está signado por los cambios de rumbo. Si vamos a elegir un rumbo, hay que mantenerlo. Eso es muy claro”, siguió. Luego, se sumergió en otro aspecto clave de las negociaciones que vienen: los tiempos. Admitió que muchas de las obras trascenderán su gestión y la de Suarez, convalidando la idea de destinar esas divisas por medio del diálogo.

“Justamente, tiene que ser una decisión que trascienda; que la va a conducir el gobernador, pero que tiene que ir más allá de una decisión de gobierno. Si toma una decisión por sí sólo, sin los consensos necesarios, y bueno, viene otro y la cambia. Esa plata no se gasta en un año”, apuntó, para después agregar un ejemplo concreto: que el paquete de proyectos que tiene su cartera, según vaticinó, necesita por lo menos tres años para ejecutarse.

Obras hídricas por fuera del dinero de Portezuelo

Ante la gran cantidad de ideas que le están acercando empresarios e intendentes al Gobierno, Marinelli habló de priorizar aquellas que generen divisas a futuro para reinvertirlas en nuevos proyectos. Destacó que ese era un plus de Portezuelo, que, precisamente, daba la chance de usar fondos generados por la energía hidroeléctrica para apuntar a nuevas obras.

“Lo que debemos hacer es generar recursos. Lo peor que podemos hacer es pelearnos como mendocinos y que, encima, los fondos se agoten de una sola vez”, analizó. Además, afirmó que ya hay obras estratégicas en curso y que no han necesitado de ese dinero de Nación.

Granot, planta desalinizadora en israel usa n proceso en el que presiona el agua salada contra membranas que contienen poros microscopicos.jpg Marinelli marcó la importancia del viaje a Israel con el gobernador Suarez. Una de las jornadas la pasaron en esta planta desalinizadora perteneciente a la firma Mekorot.

Ese punto es determinante, ya que su departamento es uno de los autores centrales en la puja por, al menos, una parte del monto total. En concreto, se refirió a tres proyectos, y dijo que hay que pensar bien antes de dar cada paso para evitar errores al direccionar los 1.023 millones .

“La hijuela Esteban ya está trabajando. Cuesta 5 millones y medio de dólares. Con el canal Chimbas suman, entre las dos, 12.5 millones. A eso se suma el canal Santa Rosa – La Paz, que son U$S 14 millones y está incluido en un financiamiento que se busca en la Jefatura de Gabinete. Permitiría que no se filtre tanta agua, entre otras cosas. Sólo ahí, estás sumando 21 millones de dólares que no tienen nada que ver con el dinero de Portezuelo”, puntualizó.

Qué propuso Marcelino Iglesias para los fondos

El intendente de Guaymallén también se metió en el debate y se incorporó a quienes ven viable que las propuestas se discutan en el Poder Legislativo. Además anunció su propio pedido en torno al uso de los fondos: revestimiento de los canales para riego en su comuna.

“El gobernador va a convocar a intendentes y a todas las fuerzas empresariales, sociales y legisladores para decidir esto; y el plan seguramente lo va a tener que aprobar la Legislatura”, apuntó a última hora del martes. Dijo que Guaymallén ha dispuesto más dinero para la impermeabilización de riego que las otras 17 intendencias, y que por ese lado vendrá su propuesta.

Marcelino Iglesias.jpg El intendente de Gua. "Hoy en la zona hortícola de Guaymallén, se sigue remando a manto y sigue habiendo canales no revestidos. Se pierde agua, así que hay que trabajar en lo hidráulico y también en lo hídrico", dijo Iglesias.

“Hay que predicar con el ejemplo. Ningún departamento viene invirtiendo en el revestimiento de canales tanto como lo vengo haciendo yo desde finales del 2019. Incluso, superando metas planificadas, cosa que rara vez ocurre en el Estado. Venimos a aportar nuestra solicitud en ese sentido”, marcó. Una clara alusión a que es uno más de los que tienen intereses sobre los demandados U$S 1.023 millones.

Por último, dijo que tienen experiencia en el tema de la impermeabilización y que pretenden aportarla al resto de la provincia. Agregó que, para que no se pierda el agua, hay que trabajar en lo hidráulico y en lo hídrico. Una propuesta más sobre el escritorio de Suarez.

