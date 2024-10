Sergio Marinelli aseguró que el petróleo hallado en tierras de Maipú no contaminó el agua

►TE PUEDE INTERESAR: Minería aprobó la declaración de impacto ambiental del distrito Malargüe y la mandó a la Legislatura

agua petroleo maipu (2).jpg Parte de los trabajos que Gobierno encaró tras el hallazgo de petróleo en agua, piedras y tierra en Maipú.

Petróleo en tierras productivas

Si bien la investigación sobre el origen, el grado de contaminación y las consecuencias del pasivo está a cargo -dentro del Gobierno- de la Dirección de Protección Ambiental, Marinelli reconoció que se conoció un nuevo hecho que está enmarcado en un área de 200 metros cuadrados aproximadamente y que "puede ser producto de la rotura de un oleoducto que pasa por allí".

Pero, dijo sobre lo que le toca, "nunca llegó al río y no está ni estuvo contaminada el agua".

A esa conclusión se llega en virtud de controles con freatímetros que se hacen con frecuencia, aseguró Marinelli.

"La máquina de Irrigación, no la de la inspección de cauce, mete la pala para limpiar el drenaje, para que fluya el agua. Al levantarla, el agua pasa por la tierra que tiene restos de petróleo y ahí es cuando se mezcla", explicó sobre la preocupación de habitantes de la zona.

"Lo que se halló no es un petróleo tipo plástico sino que se trata de un hecho nuevo. Y por eso se empezó a investigar y la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente es la que está a cargo de ese tema. Pero en lo que respecta al recurso hídrico, que es lo que nosotros controlamos, hay cero contaminación en el agua", expresó Marinelli en diálogo con la prensa durante la presentación del pronóstico de caudales 2025.

Sergio Marinelli Irrigacion.jpg Sergio Marinelli, el titular de Irrigación.

La inspectora denunciante, suspendida

María Emilia Sacatolón es la inspectora de cauce que realizó la denuncia en la Justicia tras el hallazgo de agua y tierra empetrolada en Maipú.

Poco después de esa denuncia, fue notificada de la suspensión por dos meses por parte del Tribunal Administrativo de Irrigación por otras irregularidades.

Según dijo Marinelli, que es parte del tribunal, la sanción no tuvo que ver con la denuncia en particular y "esa inspectora hace varios años que debió haber sido suspendida porque no rinde cuentas, no hay comprobantes de todo lo que hace y no hay bonos de sueldo".

"Lo que pasó fue que la Asamblea no le aprobó la rendición de cuentas y hay muchas irregularidades. Entonces, el Tribunal Administrativo, que de alguna manera hace las veces el Tribunal de Cuentas, decidió suspenderla por dos meses por los reiterados incumplimientos", dijo el titular de Irrigación.

¿Por qué se decidió ahora y no antes? "Porque siempre se le dio oportunidades. Hay pocas mujeres inspectoras de cauce y eso también influyó en tratar de dilatar la cosa", expresó.

El comunicado de Irrigación

La discusión derivó en un comunicado que emitió Irrigación, en el que "aclara la situación" de la Inspectora de Cauce Scatolón.

COMUNICADO POR SANCIONES A LA INSPECTORA DEL CANAL MATRIZ LUNLUNTA

El Presidente del Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del Departamento General de Irrigación, Omar Sorroche (Consejero del río Tunuyán Superior), ante las recientes notas publicadas en medios periodísticos de la Provincia, comunica y aclara la situación de la Inspectora de Cauce María Emilia Scatolón.

La Resolución 463/24 del HTA dictada el 04-10-24 por la cual se sanciona con 60 días de suspensión a la inspectora, no guarda relación alguna con la situación de afectación ambiental producida en el sitio de Concesión Barrancas (Yacimiento Cruz de Piedra).

La inspectora, quien ejerce funciones desde el año 2011 (electa en cuatro mandatos consecutivos), fue sancionada con suspensión por no haber presentado oportunamente la rendición de cuentas Ejercicio 2022, cuyo plazo venció el 10/06/2023 (conf. Res. 602/21 HTA). Lo hizo (aunque en forma incompleta e insuficiente – no integrada) en septiembre de 2024, previo a la Resolución.

A la sanción impuesta por el Ejercicio 2022, se llegó ante su omisión de cumplimiento el 10/06/2023, donde el HTA. por Res. N° 333/23 (27/10/23) y 460/23 (11/10/23) HTA, la emplazó previamente a rendir y se le impuso multas por su omisión ($21.331,20 y $150.000 respectivamente).

Al continuar con su incumplimiento, con fecha 29/11/2023 (conf. Res. 564/23) se dispuso iniciar una investigación sumarial administrativa por la falta de presentación de la rendición de cuentas. Todas estas resoluciones administrativas dictadas por el HTA en el año 2023 fueron notificadas y consentidas por la Inspectora de Cauce.

Iniciada la investigación sumarial en su contra (22/12/2023), por separado el 15/02/2024 comenzó con la presentación parcial de algunos comprobantes de gastos a la Dirección de Fiscalización hasta el 05/09/2024, siendo incompleta e insuficiente en los términos de la Res. 602/21 HTA. De hecho no pudo ser auditada por falta de integración de la cuenta. Actualmente se le ha pedido que aclare sobre una diferencia de imputación entre los gastos expuestos en los estados contables y lo registrado en el sistema informático SICIA por $2.333.452,77, falta de documentación respaldatoria sobre compras y contrataciones realizadas, falta de comprobantes respaldatorios por $1.776.187,02 e inconsistencias con las liquidaciones de sueldos de empleados de la Inspección de Cauce.

En lo que respecta a la investigación sumarial, cabe aclarar que citada a prestar declaración indagatoria y ejercer su derecho de defensa, Scatolón no aportó prueba alguna que desvirtuara los cargos imputados.

En lo demás, esta conducta reticente de la Inspectora había sido repetida en los ejercicios 2017 (Res. 326/20 HTA); 2018 (Res. 386/19 y Res 528/20 HTA); 2020 (Res. 507/22 HTA) y 2021 (Res. 668/23 HTA), donde se le aplicaron multas y/o cargos. Todo ello conforme Res. 326/20, 386/19, 528/20, 507/22, 668/23 del HTA las que se encuentran firmes, consentidas y ejecutoriadas en sede administrativa.

Por último, en lo que respecta al Ejercicio 2023, la documentación también ha sido presentada extemporáneamente e incompleta, por lo que se ha aplicado una multa de procedimiento de $90.548,40 (conf. Res. 365/24 HTA), siguiendo lo reglado por la Res. 602/21 HTA.

