Según un ránking, el libertario Correa Llano no dijo una sola palabra en el Congreso durante todo 2025

alvaro martinez El diputado Álvaro Martínez fue el mendocino más activo durante las sesiones del Congreso durante el 2025. Foto: X de Álvaro Martínez

En la parte baja del ranking, Adolfo Bermejo de Unión por la Patria quedó en el puesto 148° con 1.354 palabras. Los últimos tres puestos entre los mendocinos fueron para la radical Pamela Verasay en el 158° con 1.006 palabras, el peronista Martín Aveiro en el 166° con 820 y su compañera de banca Liliana Paponet en el 174° con 723.

la evolucion del debate congreso 2025 3

Los diputados que asumieron en diciembre de 2025 están en un ranking aparte. El libertario Luis Petri fue el 6º que más habló entre los ingresantes, con 1.543 palabras. El peronista Emir Félix se ubicó en el puesto 20º de los nuevos con 760 palabras.

El 2025 se destacó por la actividad del Congreso

El 2025 fue el segundo año de gestión del presidente Javier Milei y se destacó por ser el período ordinario de mayor actividad para un año electoral desde 2017. En total, se registraron 1.149.895 palabras en el recinto, una cifra muy alta considerando que la actividad suele bajar durante las elecciones.

El diputado que más habló fue Martín Menem (LLA), presidente de la Cámara, con 84.977 palabras, superando su marca del año anterior.

martin menem El diputado Martín Menem (LLA).

Sin embargo, desde el Parlamentario aclararon que quien preside el debate suma al menos 9 palabras por cada vez que concede la intervención de un colega (por la fórmula protocolar: "Tiene la palabra el señor diputado XX por XX").

En el segundo lugar está Germán Martínez, el jefe de la bancada del peronismo con 33.991 palabras. También es el legislador que más veces pide la palabra.

Tercero quedó Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de los trabajadores, quien completó el podio con 33.932 palabras.

Los diputados silenciosos

En total, 17 diputados no hablaron durante todo el año, ni siquiera para aclarar su voto. Además de Correa Llano, en esta lista aparecen nombres como la libertaria Carolina Píparo, Guillermo Montenegro (LLA) y el peronista Julio Pereyra (quien ya suma 4 años sin hablar). Los que no hablaron fueron los siguientes:

La Libertad Avanza (8): Pablo Ansaloni , Rocío Bonacci , Facundo Correa Llano , Nicolás Emma , Florencia Klipauka Lewtak , Lorena Macyszyn , Guillermo Montenegro y Carolina Píparo .

, , , , , , y . Unión por la Patria (8): Tanya Bertoldi , Celia Campitelli , Gabriela Estévez , José Gómez , Magalí Mastaler , Marcela Passo , Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi .

, , , , , , y . Pro (1): Nancy Ballejos .

Otros 43 diputados tampoco dieron discursos y solo hablaron para expresar el sentido de su voto cuando falló el sistema electrónico.

Los otros datos

El diputado Aldo Leiva (Chaco), según el informe, tiene la costumbre no votar electrónicamente para poder hablar y emitir juicios de valor. De sus 8.376 palabras, casi la mitad (4.084) las sumó a través de este "bonus track" al final de las votaciones.

Un ejemplo paradigmática fue su intervención durante la primera sesión del año: "Como esto es para que el homofóbico de Milei arrodille al gato de Macri, me voy a abstener, señor presidente".

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, pronunció 41.556 palabras en sus 3 presentaciones -entre ellas una interpelación por el caso $LIBRA- ante la Cámara.

guillermo francos El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistió al Congreso tres veces.

Algunos diputados nuevos sumaron palabras principalmente en sus juramentos. Por ejemplo, Horacio Pietragalla Corti usó 37 palabras en su jura.

De los que asumieron el 10 de diciembre, los más activos en las primeras sesiones fueron Martín Lousteau (UCR) con 3.155 palabras y la trotskista Myriam Bregman con 2.726 palabras.

Los legisladores "más expresivos"

la evolucion del debate congreso 2025 2

El top 10 de 2025 evidencia que los que más hablaron fueron los jefes de bloque:

Martín Menem (La Libertad Avanza): 84.977 palabras. Germán Martínez (Unión por la Patria): 33.991 palabras (registrado como el legislador que más veces solicitó la palabra). Christian Castillo (PTS - FIT): 33.932 palabras. Nicolás Massot (Encuentro Federal): 26.816 palabras. Silvana Giudici (Pro): 25.890 palabras (en su rol como secretaria parlamentaria del Pro , lo que explica su constante intervención técnica). Juan Manuel López (Coalición Cívica): 20.671 palabras. Pablo Juliano (Democracia para Siempre): 20.508 palabras. Nicolás del Caño (PTS - FIT): 18.250 palabras. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal): 17.697 palabras. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria): 17.562 palabras.

La evolución del volumen de palabras anuales

Año por año así ha ido evolucionando el volumen de palabras anuales desde 2007 a 2025: