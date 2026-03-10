Mercedes Llano pidió exámenes psicológicos para aspirantes a cargos electivos, a presidente y a vice

mercedes llano1 Mechi Llano en el Congreso. Foto: X de Mercedes LLano

Los argumentos de Mechi Llano

Mercedes Llano argumentó que es necesario realizar ese examen previo a que asuman sus cargos o se postulen como legisladores o a la Presidencia de la Nación ya que se debe “garantizar que quienes conduzcan los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal”.

“A los efectos de esta ley, se entiende por idoneidad psicológica funcional la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular", agrega el proyecto.

Llano propone que se realice este examen psicológico a los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, “como requisito previo e ineludible para la oficialización de sus candidaturas ante la Justicia Electoral”.

También señala que lo deberán hacer "los legisladores nacionales electos, quienes “deberán acreditar la evaluación con carácter previo a la asunción del cargo”, y los aspirantes a ejercer cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, “con carácter previo a su designación o asunción”

Señala que la evaluación será realizada por “organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos, designados conforme con la reglamentación”.

Además se establece en el proyecto que la evaluación tendrá carácter estrictamente confidencial. Únicamente el dictamen final, expresado como “Apto Funcional” o “No Apto Funcional”, será comunicado a la Justicia Electoral y/o al órgano correspondiente, sin expresión de datos clínicos ni fundamentos técnicos detallados.