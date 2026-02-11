Inicio Política Álvaro Martínez
El mendocino Álvaro Martínez asumió la presidencia de la Comisión de Justicia en Diputados

Álvaro Martínez, diputado nacional de La Libertad Avanza, asumió la presidencia de la Comisión de Justicia. Habló de orden, responsabilidad y libertad

Gustavo De Marinis
Por Gustavo De Marinis [email protected]
Álvaro Martínez es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Foto: X de Álvaro Martínez

El lujanino Álvaro Martínez, uno de los dirigentes libertarios mendocinos más consustanciados con las políticas del presidente de Javier Milei fue designado este martes como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

El representante de La Libertad Avanza, que en 2026 cumplirá 40 años, fue reelecto en el cargo de diputado nacional en octubre de 2025 y tiene mandato hasta 2029.

Martínez, cercano a Omar De Marchi, llegó al Congreso como representante del PRO en 2021 pero luego se sumó a las filas de La Libertad Avanza. Ahora conducirá una comisión considerada clave en la que se tratará la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores.

alvaro martinez1
La reunión constitutiva de la Comisión de Justicia, presidida ahora por el mendocino Álvaro Martínez.

Qué dijo Álvaro Martínez

Álvaro Martínez contó en sus redes sociales: "Asumí la presidencia de la Comisión de Justicia, una enorme responsabilidad que encaro con compromiso, convicción y la certeza de que Argentina necesita instituciones fuertes, reglas claras y una justicia al servicio de los ciudadanos".

"Quiero agradecer especialmente a Gabriel Bornoroni y a Martín Menem (presidente de la cámara) por la confianza depositada y por el acompañamiento permanente para seguir impulsando una agenda clara en línea con el cambio que lidera Javier Milei: más institucionalidad, más seguridad jurídica y un sistema de justicia que esté al servicio de los argentinos", sumó el diputado nacional

Se abre una nueva etapa donde el orden, la responsabilidad y la libertad vuelven a ser protagonistas. Vamos a trabajar con firmeza, diálogo y determinación para impulsar los cambios que la Argentina necesita

nicolas mayoraz
Nicolás Mayoraz fue reelecto presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Se conformaron las comisiones en Diputados

La Cámara de Diputados completó este martes la grilla de nombres de los legisladores que conducirán cada una de las comisiones que trabajarán la agenda de las sesiones extraordinarias durante el presente mes de febrero.

En la comisión de Familia, Niñez y Adolescencias fue ungida la libertaria salteña Gabriela Flores como presidenta del cuerpo.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán fue designada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, mientras que su par bullrichista Damián Arabia conducirá la comisión de Mercosur.

En Recursos Naturales fue elegido para conducir la comisión el diputado nacional sanjuanino de La Libertad Avanza, José Peluc.

En la comisión de Asuntos Constitucionales, se definió renovarle el cargo de la presidencia al oficialista Nicolás Mayoraz.

En Legislación del Trabajo, que será cabecera del debate sobre la reforma laboral una vez que la iniciativa llegue proveniente del Senado, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón fue ungido presidente de ese cuerpo.

