El mendocino Álvaro Martínez asumió la presidencia de la Comisión de Justicia en Diputados

alvaro martinez1 La reunión constitutiva de la Comisión de Justicia, presidida ahora por el mendocino Álvaro Martínez. Foto: X de Álvaro Martínez

Qué dijo Álvaro Martínez

Álvaro Martínez contó en sus redes sociales: "Asumí la presidencia de la Comisión de Justicia, una enorme responsabilidad que encaro con compromiso, convicción y la certeza de que Argentina necesita instituciones fuertes, reglas claras y una justicia al servicio de los ciudadanos".

"Quiero agradecer especialmente a Gabriel Bornoroni y a Martín Menem (presidente de la cámara) por la confianza depositada y por el acompañamiento permanente para seguir impulsando una agenda clara en línea con el cambio que lidera Javier Milei: más institucionalidad, más seguridad jurídica y un sistema de justicia que esté al servicio de los argentinos", sumó el diputado nacional

Se abre una nueva etapa donde el orden, la responsabilidad y la libertad vuelven a ser protagonistas. Vamos a trabajar con firmeza, diálogo y determinación para impulsar los cambios que la Argentina necesita

nicolas mayoraz Nicolás Mayoraz fue reelecto presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Se conformaron las comisiones en Diputados

La Cámara de Diputados completó este martes la grilla de nombres de los legisladores que conducirán cada una de las comisiones que trabajarán la agenda de las sesiones extraordinarias durante el presente mes de febrero.

En la comisión de Familia, Niñez y Adolescencias fue ungida la libertaria salteña Gabriela Flores como presidenta del cuerpo.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán fue designada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, mientras que su par bullrichista Damián Arabia conducirá la comisión de Mercosur.

En Recursos Naturales fue elegido para conducir la comisión el diputado nacional sanjuanino de La Libertad Avanza, José Peluc.

En la comisión de Asuntos Constitucionales, se definió renovarle el cargo de la presidencia al oficialista Nicolás Mayoraz.

En Legislación del Trabajo, que será cabecera del debate sobre la reforma laboral una vez que la iniciativa llegue proveniente del Senado, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón fue ungido presidente de ese cuerpo.