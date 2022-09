Según un diputado mendocino del PRO, el atentado a Cristina Kirchner "pudo ser fraguado"

El jefe del bloque de Diputados del PRO, Gustavo Cairo, advirtió que no iba a ser "políticamente correcto" antes de permitirse dudar si el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner "estuvo fraguado o no". En el programa 7D, el legislador mendocino remarcó que hasta que la Justicia no pruebe que el ataque fue real, a su entender hay varios elementos del caso que le parecen "muy extraños".