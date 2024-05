Se frenó la conformación de la Bicameral de Seguridad por la ruptura de Ramón y Cairo de sus bloques

Camara de Diputados.jpg La resolución para convocar a la Bicameral de Seguridad fue firmada en septiembre por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, pero aún no comenzó a funcionar.

"Nos íbamos a juntar mañana (por este jueves), y no nos podemos juntar. Insistieron (la oposición) durante meses y ahora que estamos todos de acuerdo con conformarla se pelean. Porque no están terminadas de definir las autoridades. Vamos a esperar la semana que viene a ver si se dejan de pelear", aseguró una de las voces del radicalismo en la Legislatura.

Cómo serán los cambios en la Bicameral de Seguridad

Los cambios no serán fácil. El peronismo entiende que el lugar en la Bicameral le corresponde al bloque del PJ, y ya envío una nota a las autoridades legislativas explicando que a Ramón lo reemplaza el peronista Juan Pablo Gulino.

El problema es que Ramón piensa precisamente lo contrario. Que el lugar del PJ le corresponde a él.

"¿Cómo que no me corresponde? Soy un legislador, miembro de un partido del cual soy presidente y que tiene representación parlamentaria. Lo dice la ley de creación de la Comisión Bicameral de Seguridad", exclamó a Diario UNO Ramón atónito por la nota de los peronistas.

"Ellos tienen que resolver sus propios temas. Pero que ellos no se metan en nuestro partido", agregó.

El caso de La Unión Mendocina es distinto porque Cairo no pretende generar problemas, según comentó a este medio. Y desde LUM ya enviaron una nota dirigida al presidente de la cámara, Andrés Lombardi, explicando que Cintia Gómez tomará su lugar.

"Lo que hablé con LUM es que quería que estuviera todo bien, entonces puse todo a disposición. Estaba en Hacienda, en LAC y en la Bicameral", sumó el legislador del PRO.

"Puse a disposición el lugar de Hacienda y va a entrar Laura Balsells-Miró en mi lugar. Harán un enroque y pasaré de Hacienda a Relaciones Internacionales", explicó el legislador.

Entonces, ahora todo vuelve marcha atrás. Los distintos bloques deberán acordar, nuevamente, cuántos miembros le corresponde a cada fuerza. Lo que el radicalismo espera que esté listo para la semana próxima.

Ramón abandonó el bloque peronista a través de un mensaje de Whatsapp

El zigzagueante Ramón -que hizo un acuerdo con el peronismo, luego rompió y finalmente volvió- avisó a sus pares peronistas por Whatsapp que abandonaba el bloque para formar el "bloque de los consumidores y ciudadanos".

Foto: Twitter José Luis Ramón

"Hoy en la reunión de la junta del partido hemos resuelto volver a nuestra base originaria. Ha sido un placer este tiempo que pasó compartir el interbloque. Obvio, que seguimos en sintonía de ideas, pero la decisión es hacerlo con nuestra propia identidad. Estoy 100% a disposición de todo lo que se nos ocurra en este camino. Estoy muy agradecido con cada una/o del grupo. Gracias", escribió Ramón en la red social de mensajería.

En diálogo con Diario UNO, el ex legislador nacional dio una versión distinta: "Me fui porque no estoy sentado en la mesa de toma de decisiones de los acuerdos que hace el peronismo con el radicalismo y con La Unión Mendocina".

"Entonces ya no formamos parte de un interbloque si yo no puedo participar de ese tipo de toma de discusiones. No hay nada malo, no hay enojo, nada. Ellos políticamente no me dan lugar", aseguró.

Así, el fundador de Protectora rompió el acuerdo que tenía con el peronismo. "Sigo mi camino como el que he venido teniendo. Es decir, vuelvo a ser un loco malo como al principio", cerró.