Sandra Pettovello echó a su mano derecha por el escándalo de los préstamos del Banco Nación

Desde el entorno de Pettovello indicaron que tomó conocimiento del caso el jueves, a partir de la difusión de los listados en plataformas digitales. También señalaron que no hubo una consulta previa sobre la conveniencia política de acceder al crédito y que se trató del único préstamo dentro del ministerio otorgado después del ingreso a la función pública.

“Tolerancia cero” y antecedentes

En el Ministerio de Capital Humano sostienen una postura de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan interpretarse como privilegios. En ese marco, recordaron el antecedente de Constanza Cassino, ex subsecretaria de Gestión Administrativa, apartada en octubre de 2024 tras la polémica por la compra de una cafetera de alto costo para su oficina.

La conducción del área considera que, aunque los créditos del Banco Nación son legales, la toma de deuda por montos elevados por parte de funcionarios resulta incompatible con el contexto económico y con el mensaje de ajuste hacia la sociedad.

Javier Milei y Sandra Pettovello.webp El escándalo de los préstamos del Banco Nación golpeó al ministerio de Sandra Pettovello, una de las protegidas de Javier Milei.

Massaccesi había asumido en agosto de 2024, tras la salida de Fernando Szeresesky, un hombre de confianza de la ministra, en medio de tensiones internas y una disputa de influencia con el asesor presidencial Santiago Caputo. Su designación había sido respaldada por Pettovello por sobre otras alternativas, como Lucas Fernández Aparicio.

El abogado rionegrino también debió atravesar demoras administrativas vinculadas a su licencia en la Auditoría General de la Nación antes de oficializar su cargo.

Con su salida, el Ministerio de Capital Humano abre un nuevo proceso de reconfiguración en su estructura. La vacante en un puesto clave vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los cargos en un esquema donde el alineamiento con la política de austeridad es central para la continuidad.