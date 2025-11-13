San Luis recortó drásticamente la feria judicial para garantizar un acceso continuo a la Justicia

eugenia gallardo diputada de san luis

El texto es el resultado de una agenda de diálogo impulsada por el gobierno provincial, que incluyó reuniones entre el gobernador Claudio Poggi; el vicegobernador Ricardo Endeiza; el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes; los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras, Eugenia Gallardo y Martín Olivero, junto a representantes de colegios de abogados, magistrados, trabajadores judiciales y el Colegio Forense, según indicó la Agencia de Noticias de San Luis.

"La sanción de esta ley responde a la necesidad de contar con un sistema judicial más eficiente, capaz de garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos sin interrupciones prolongadas por recesos o feriados. Hasta ahora, los extensos períodos de feria, sumados a la paralización de la actividad judicial durante fines de semana y días festivos, generaban acumulación de causas y demoras significativas en la resolución de conflictos", explicaron desde el gobierno de San Luis.

"El fundamento es garantizar la continuidad del sistema judicial"

La jefa del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, aseguró que el principal fundamento de la nueva normativa es garantizar la continuidad del sistema judicial.

“La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la Justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una Justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es Justicia”, resaltó.

La diputada Luciana Perano de Avanzar San Luis -como Poggi y Gallardo- remarcó que hubo consenso para garantizar un mayor acceso a la justicia para lospuntanos. Además, explicó que desde el bloque Cambia San Luis, y junto a los espacios que acompañan al gobierno provincial, seguirán trabajando en normas que permitan reducir la mora y mejorar el funcionamiento del sistema judicial.