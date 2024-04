Sainete en la Federación Mendocina de Ajedrez por una agrupación peronista llamada "Peón Vuelve"

Cada miércoles entre las 18 y las 21, Peón Vuelve se reúne en la sede del PJ en Ciudad -San Lorenzo 459, las clases son gratuitas- y los sábados sus integrantes visitan comedores, clubes y merenderos.

Los domingos también hay movida. Ponen tableros en plazas de algunos departamentos, como eventualmente ocurre, por ejemplo, en Tunuyán, en San Carlos o en Santa Rosa.

Los tipos juegan y, si da, conversan sobre la situación de la Argentina.

En medio de tales aventuras, el grupo intentó afiliarse a la Federación Mendocina. Eso agudizó las tensiones en el Consejo Directivo de la entidad deportiva, ya que un sector estaba a favor de que incorporen a PV y otro intentó bloquear su entrada argumentando que el estatuto prohíbe cualquier actividad política.

peón vuelve 2.jpg Peón Vuelve hace actividades en barrios populares. Muchos de sus integrantes encontraron en el ajedrez un camino de militancia.

Entre jaques y choripanes

En Mendoza, los Peón Vuelve provienen de distintas agrupaciones peronistas; sobre todo de La Cámpora, pero no únicamente de ahí.

Según contaron a UNO, cuando se trasladan por las barriadas provinciales encuentran que los niños y jóvenes que se acercan son capaces de aprender las reglas del "juego ciencia" a velocidad récord.

"Muchos pibes no están tan influenciados por las computadoras y los celulares, simplemente porque no tienen acceso. Entonces ven en el ajedrez un entretenimiento que los engancha y que, en el futuro, puede servirles como herramienta para tomar decisiones", conjeturaron.

Contaron que una vez fueron a un comedor del Movimiento Evita en San Martín y, al concluir la jornada, cuando estaban levantando campamento, notaron que uno de los pibes lloraba.

Herrera recordó: "El chico había estado sólo un par de horas frente al tablero. En ese ratito, se había enganchado. Había descubierto algo distinto. Y aunque la idea no era dejar allá un tablero y piezas, así lo hicimos y hasta lo nombramos encargado de cuidar el juego".

El entrevistado reflexionó: "Ser un buen jugador de ajedrez implica contemplar lo que está pensando el otro, ponerse en su lugar. Vas incorporando esa costumbre, y entonces cuando salís del tablero hacés ese mismo trabajo mental: qué estará pensando mi pareja, qué estará pensando mi vecino. Eso aporta un sentido de comunidad que va en contra de lo que se está intentando imponer hoy".

peón vuelve 1.jpg Un evento de Peón Vuelve en un barrio de Mendoza.

Desde Buenos Aires, el filósofo y referente de PV Luciano Ciruzzi sumó que la agrupación "nació hace 11 años en un contexto muy distinto al actual, en el que se discutía política en todos los bares, en las mesas familiares. Y gente que compartía las dos pasiones, la política y el ajedrez, empezó a sentir que necesitaba un espacio para comprometerse, es decir para militar".

No es que mezclemos el ajedrez con la política, es que no lo mezclamos con la antipolítica (Luciano Ciruzzi) No es que mezclemos el ajedrez con la política, es que no lo mezclamos con la antipolítica (Luciano Ciruzzi)

"La idea -siguió Ciruzzi en un mensaje que envió a Diario UNO- es llevar, a través de la política, el ajedrez a zonas a las que de otro modo no llegaría y a través del ajedrez llevar a la política a personas que de otro modo quizás no se involucrarían. Yo suelo decir que la visión de PV es al revés de lo que nos acusan: no es que mezclemos al ajedrez con la política, es que no lo mezclamos con la antipolítica".

Luciano Ciruzzi.jpg Luciano Ciruzzi, de Peón Vuelve.

El pasado 23 de marzo, en ocasión del Día de la Memoria, PV Mendoza organizó un torneo en homenaje a uno de los pocos campeones mendocinos de ajedrez peronistas, el "Burrito" Alfredo Ordóñez.

Ordoñez -padrastro del juez Pablo Salinas- fue detenido a principios de la dictadura; fue interrogado bajo tortura y pudo salir recién en el '82. Al año siguiente salió campeón provincial de ajedrez.

memorial alfredo ordóñez peón vuelve.jpg Para conmemorar el Día de la Memoria, PV organizó un torneo en el Sindicato de Artes Gráficas para recordar al otrora campeón mendocino Alfredo Ordóñez.

Debate en 64 casilleros

Pensándolo bien, el ajedrez tuvo y tiene fuertes vínculos con la política. Desde la estampa del maestro Miguel Najdorf quedándose en Argentina para huir del fascismo que desangraba a su Polonia natal durante la Segunda Guerra, hasta los titánicos duelos entre los soviéticos y los estadounidenses en la Guerra Fría, pasando por los ajedrecistas desaparecidos durante la dictadura. Los vasos comunicantes son muchos.

De hecho, en la Federación Mendocina se encendió como una hoguera la discusión sobre qué hacer con PV. El vicepresidente y algunos vocales, por ejemplo, plantearon alguna resistencia a la incorporación. Hasta se habló de "adoctrinamiento", una palabra de moda.

Distinta fue la postura de la actual presidenta, Raquel Herrera: "Ese tipo de disputas no suman. Y además el estatuto dice que tenemos que ser una entidad sin vinculación religiosa ni política, cosa que continuaremos siendo", afirmó.

Por lo bajo, hay ajedrecistas que recalcan que alguna vez se trabajó con personas de otras ideologías políticas y sin embargo "nunca saltó nadie a decir nada".

A su turno, el vice de la Federación, Fernando Previtera -que fue presidente de la entidad durante 10 años- resaltó la importancia de "no mezclar los tantos".

"Ellos muy claramente se inclinan por una ideología. Y la federación se entiende como apolítica, que es mucho más amplio que decir apartidaria. Mi idea es que no podemos afiliar a una organización que en su organigrama no respete esos preceptos", subrayó ante la consulta de este diario.

Y reforzó: "Cuando ellos se juntan, además de jugar al ajedrez, dan charlas sobre temas variados. A lo mejor están buenísimas esas charlas, pero no tienen que ver con el ajedrez y muchas veces son dictadas por un diputado o una referente peronista. Está muy politizado lo que proponen los chicos".

Finalmente, el lunes pasado fuentes de la federación confirmaron que PV se va a afiliar como club respetando el estatuto del la FMA, que obliga a no hacer eventos partidarios ni religiosos durante los eventos que formen parte de la agenda oficial.

En PV seguirán con sus partidas, de una u otra forma. Entre jaques y gambitos, los peronchos parafrasean una máxima que originalmente acuñó el histórico campeón François-André Danican Philidor pero ellos adaptan a su visión de la existencia: "Un peronista sabe que los peones son el alma del ajedrez", repiten.

Aquí, un video institucional de PV:

